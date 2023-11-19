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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"القوطة عقلت ".. هبوط حاد في أسعار الطماطم والبصل يرتفع

صدى البلد

هبطت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتروح سعر الطماطم في الجملة بين 3.5 إلى 6.5 جنيهات للكيلو مقارنة  12.5 جنيها نهاية الشهر  الماضي لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 6 و8 جنيها للكيلو.

كما شهدت أسعار البصل  ارتفاع طفيف في أسواق الجملة بين 15 و20 جنيها مقارنة ليصل إلى المستهلك بنحو 20 و25 جنيها للكيلو و البطاطس تراوحت بين 8.5 و14 جنيها لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 12 و17 جنيها للكيلو.

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وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاحد 19-11-2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الخضراوات اليوم


  • أسعار الطماطم تراوحت بين 3.5 و6.5 جنيه .
  • أسعار البطاطس تراوحت بين 8.5 و14 جنيه للكيلو.
  • وسجل سعر الثوم تراوح بين 20 و40  جنيها للكيلو
  • أسعار البصل اليوم تراوحت بين 15 و20 جنيها للكيلو
  • أسعار الكوسة تراوحت بين 3.5 و7 جنيهات
  • سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 4 و9 جنيهات
  • أسعار الفاصوليا تراوحت بين 4.5 و6.5 جنيها للكيلو
  • الباذنجان البلدي تراوح بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو

 

  • الباذنجان الرومي تراوح بين 2.5 و3 جنيهات للكيلو في الجملة
  • فلفل رومي بلدي تراوح بين 6و 8 جنيهات للكيلو
  • فلفل حامي بلدي تراوح بين 7 و8 جنيهات للكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور 

  • سعر الفلفل الألوان تراوح بين 21 و25 جنيها
  • وتراوح سعر الخيار الصوب بين 5.5 و8.5 جنيه
  • وتراوح سعر الخيار البلدي بين 2.5 و6 جنيهات للكيلو
  • وتراوح سعر البامية بين 28 و32 جنيها للكيلو
  • سجل سعر القلقاس من 8 إلى 9 جنيهات للكيلو
  • الزيتون التفاحي تراوح اليوم بين 29 و33 جنيها للكيلو
  • والبيكول ومنزيل تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو
  • والزيتون عزيزي لكويد تراوح بين ى35 و45 جنيها
  • والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة

  • أسعار البرتقال البلدي تراوح بين 5 و 6.5 جنيه
  • أسعار برتقال سكري تراوح بين 5.5 و 6.5 جنيه
  • أسعار برتقال أبو سرة  تراوح بين5.5 و8.5 جنيه
  • أسعار جروب فروت تراوح بين 2 و4 جنيهات
  • وسجل يعر اليوسفي من 5.5 إلى 8.5 جنيه
  • سعر عنب رومي أحمر 10 و13 جنيها
  • سعر عنب مستورد أصفر 35 جنيها
  • سعر عنب مستورد أسود 35 جنيها
  • سعر تفاح أمريكي إيطالي تراوح بين 25 و35 جنيها
  • سعر تفاح جولدن تراروح بين 20 و30 جنيها
  • سعر تفاح سوري لباني تراوح بيم 18 و28 جنيها
  • سعر بلح سماني تراوح بين 4 و7 جنيهات
  • سعر بلح زغلول تراوح بين 7 و10 جنيهات
  • سعر بلح رملي بين 8 و14 جنيها
  • سعر بلح سيوي تراوح بين 30 و40 جنيه
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