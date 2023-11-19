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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسواق ضبطت .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

صدى البلد

تراجعت أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، في المزارع والأسواق، حيث واصلت التراجع على مستوى جميع الأنواع.

سعر الدواجن اليوم

وسجل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم نحو 63 جنيها للكيلو، مقارنة بـ 76 جنيها بداية الشهر الجاري.

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق بنحو 7 جنيهات، وتراوح سعرها بين 70 و 73 جنيها للكيلو.

أسعار الأعلاف

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 18 و24 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 23 ألف جنيه للطن.
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سعر البيض اليوم 

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 123 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والعربيات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيهًا.

وسجل سعر طبق البيض الأحمر 125 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 135 و138 جنيهًا.

وسجل سعر البيض البلدي 155 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 160 و165 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد 19-11-2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 70 و73 جنيها للكيلو الواحد 

سعر الكتكوت اليوم 

سعر كتكوت ابيض أهالي 26 جنيها.
سعر كتكوت ابيض شركات 30 جنيها.
سعر كتكوت ساسو 20 جنيها.
سعر كتكوت بلدي 9 جنيها.
سعر كتكوت زري 15 جنيها.

 

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 63 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 70 و73جنيهًا للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 85 مقارنة بـ  97 جنيها للكيلو، ليصل إلى المواطن بنحو 95 و100 جنيه.
  • وسعر الدواجن البلدي حر استقر عند  150 جنيهات للكيلو.
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سعر الفراخ اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  64 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 155 و160 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

وتعد صناعة الدواجن في مصر من أهم الصناعات التي تسهم بشكل كبير في توفير مصادر البروتين الحيواني، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبي للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيواني الأخرى.

يرجع تراجع أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار.
إجراءات الحكومة المصرية لضبط الأسواق ومنع الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع الغذائية.
ويتوقع أن يستمر تراجع أسعار الدواجن والبيض في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق.

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