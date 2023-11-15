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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زلزال قوى يضرب الدولار.. وهذه قيمته أمام الجنيه رسميا

صدى البلد

شهد سعر الدولار الأمريكي تذبذب قوي في الأسواق، حيث  ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7%  ولكنه بدأ في التراجع منذ يوم الجمعة الماضية وسجل أمس انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي 

أما فيما يخص سعر الدولار في السوق المحلي، ننشر أسعار الدولار اليوم الاربعاء 15-11-2023 مقابل الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري للشهر الثامن على التوالي مسجلا نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع .

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري اليوم الأربعاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023 وفقا لآخر تحديث.

 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 

سعر شراء الدولار  30.75جنيه

سعر بيع الدولار 30.85جنيه 

 

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر شراء الدولار  30.75 جنيه

سعر بيع الدولار 30.85 جنيه 

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء في البنك المركزي المصري نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد فى بنوك(الأهلي المتحد، التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش إس بى سى HSBC، بلوم، المصرف المتحد، الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني QNB، كريدي أجريكول، قناة السويس) نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو  30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 30.95جنيه للشراء.

136 مليون دولار ارتفاعا في الاحتياطي النقدي خلال شهرين

ارتفع الاحتياطي النقدي بمصر علي أساس شهري بنهاية أكتوبر الماضي؛ بمقدار 131 مليون دولار مقارنة بما كان عليه قبل سبتمبر السابق له.

وأعلن البنك المركزي المصري تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي لـ 35.101 مليار دولار بعد أن كان34.97 مليارا في سبتمبر السابق له.

وارتفع الاحتياطي النقدي في شهرين اثنين بمقدار 136 مليون دولار .

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