تحرك في أسعار الذهب بفعل تزايد القلق.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 18-11-2023، في مصر تحركا على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى 1981 دولارا للأوقية .

و يجد الذهب حافزا من تزايد القلق في الأسواق بشأن حجم الدين الأمريكي المتزايد، خاصة أن الملاحظ أن الديون السيادية الأمريكية أصبحت أقل جاذبية مع استمرار نمو الديون، وقد اتضح هذا خلال المزاد المخيب للآمال للأوراق المالية لأجل 30 عامًا الأسبوع الماضي.

خلال الأسبوع الماضي، ارتفع الذهب، ليسجل أكبر مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط تزايد التوقعات بأن البنك الفيدرالي قد انتهى من تشديد سياسته النقدية.

على الرغم من إنهاء أسعار الذهب تداولات الأسبوع بمكاسب قوية إلا أن الأسعار تراجعت يوم الجمعة عند الاغلاق من أعلى مستوى سجلته لتغلق عند المستوى 1980 دولار للأونصة، الأمر الذي يدل على أن الذهب لا يملك الدعم الكافي للارتفاع فوق المستوى 2000 دولار.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى 1981 دولارا للأوقية، بعد أن سجل الـ 1930 دولار الأحد الماضي

سعر الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 21.120 جنيها مقابل 20,760 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 360 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,710 شراء 2,720

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,323 شراء 2,331

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 3,097 شراء 3,109

سعر الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 3,097 شراء 3,109 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,839 شراء 2,850 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,710 شراء 2,720 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,323 شراء 2,331 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,807 شراء 1,813 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,549 شراء 1,554 الاونصة بيع 96,321 شراء 96,677 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 21,680 شراء 21,760 الكيلو بيع 3,097,143 شراء 3,108,571

أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA)- وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية- أنه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8587 طنا بنسبة 2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 551.3 مليار دولار.