تحرك في أسعار الذهب بفعل تزايد القلق.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 18-11-2023، في مصر تحركا على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى 1981 دولارا للأوقية .
و يجد الذهب حافزا من تزايد القلق في الأسواق بشأن حجم الدين الأمريكي المتزايد، خاصة أن الملاحظ أن الديون السيادية الأمريكية أصبحت أقل جاذبية مع استمرار نمو الديون، وقد اتضح هذا خلال المزاد المخيب للآمال للأوراق المالية لأجل 30 عامًا الأسبوع الماضي.
خلال الأسبوع الماضي، ارتفع الذهب، ليسجل أكبر مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط تزايد التوقعات بأن البنك الفيدرالي قد انتهى من تشديد سياسته النقدية.
على الرغم من إنهاء أسعار الذهب تداولات الأسبوع بمكاسب قوية إلا أن الأسعار تراجعت يوم الجمعة عند الاغلاق من أعلى مستوى سجلته لتغلق عند المستوى 1980 دولار للأونصة، الأمر الذي يدل على أن الذهب لا يملك الدعم الكافي للارتفاع فوق المستوى 2000 دولار.
سعر الذهب عالميا
وارتفع سعر الذهب عالميا إلى 1981 دولارا للأوقية، بعد أن سجل الـ 1930 دولار الأحد الماضي
سعر الذهب في مصر
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 21.120 جنيها مقابل 20,760 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 360 جنيها.
سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,710 شراء 2,720
سعر الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,323 شراء 2,331
سعر الذهب عيار 24
وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 3,097 شراء 3,109
سعر الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 3,097 شراء 3,109
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,839 شراء 2,850
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,710 شراء 2,720
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,323 شراء 2,331
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,807 شراء 1,813
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,549 شراء 1,554
|الاونصة
|بيع 96,321 شراء 96,677
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 21,680 شراء 21,760
|الكيلو
|بيع 3,097,143 شراء 3,108,571
أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA)- وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية- أنه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8587 طنا بنسبة 2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 551.3 مليار دولار.