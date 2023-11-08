300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

تحرك سعر الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ، لتختلف أسعار الأصفر اليوم بشكل ملحوظ عن أسعار الأمس لدى تجار الذهب، إذ يهتم الكثير بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه الأوقية عالميا بشكل قوى مع ارتفاع مؤشر الدولار، إذ هبطت إلى ما دون 1970 دولارا بعدما سجلت 2006 دولارات.

الذهب

موضوعات متعلقة:

سعر الذهب عيار 21 الآن

وتحرك سعر الذهب من عيار 21 بشكل قزى خلال الساعات القليلة الماضية، وهو المفضل لدى كثير من المواطنين عند شراء المشغولات الذهبية المختلفة للشبكة، ليسجل اليوم نحو 2,625 جنيها مقارنة بنحو 2,580 جنيها للشراء و2560 جنيها للبيع أمس الأول.

ويظل سعر جرام الذهب الأشهر في مصر متراجعا عن أعلى سعر سجله في إبريل الماضي وهو 2850 جنيها بنحو 225 جنيها.

سعر الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء حركة ملحوظة، حيث تخطى سعر الجرام من العيار الأشهر في مصر وهو 21، 2600 جنيه دون أي إضافات، فيما سجل عيار 24 رسميا 3 آلاف جنيه ،واكتسب سعر الجنيه الذهب نحو 300 جنيه مقارنة بأسعار الأمس.

الذهب

وشهد سعر الجنيه الذهب المفضل للاستثمار حركة بنحو 300 جنيه كفارق بين أقل سعر الأمس وخو 20720 جنيها وأعلى سعر اليوم وهو 21 ألاف جنيه.

الذهب مباشر الآن

وفيما يلي يقدم لكم موقع صدى البلد اليوم سعر الذهب بكافة أعيرته بدون مصنعية وبالمصنعية، وللعلم يتغير سعر الذهب باستمرار على مدار اليوم، وقد تتغير هذه الأسعار بعد نشر هذا التقرير:

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر، 3,000 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء ، 2,625 جنيهات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء : 2,250 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 14 للشراء: 1,750 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء ، عيار 24 للبيع: 20,840 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

وعن سعر المصنعية اليوم ، فقد يكون بين 6-10% من سعر الجرام ويضاف على سعره الأساسي، وقد تكون بين 80-150 جنيها في محلات الصاغة، بينما يكون سعر مصنعية الذهب المستعمل بداية من 20جنيها فيما فوق.