كسر حاجز الـ 2600 جنيه.. تطورات جديدة في أسعار الذهب اليوم

تعتبر أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية مهمة يرغب الكثير من المواطنين على متابعتها خاصة بالنسبة للمقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

كما تحظي أسعار الذهب بأهمية خاصة أيضا لدي المستثمرين الراغبين فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء



وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار الذهب حالة اضطراب كبيرة إلي أن استقر المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق 2,610 جنيهات للجرام.

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,960 شراء 2,983

عيار 22 بيع 2,713 شراء 2,734

عيار 21 بيع 2,590 شراء 2,610

عيار 18 بيع 2,220 شراء 2,237

عيار 14 بيع 1,727 شراء 1,740

عيار 12 بيع 1,480 شراء 1,491

الاونصة بيع 92,056 شراء 92,767

الجنيه الذهب بيع 20,720 شراء 20,880

الكيلو بيع 2,960,000 شراء 2,982,857

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

كما يعتبر المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة يلجأ لها العديد من المستثمرين خاصة فى ظل تخبط الأسعار عالميا فضلا عن ارتباط المعدن الأصفر بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب مكاسب كبيرة منذ بداية الحرب على غزة، وهو ما جاء نتيجة لمكانة الذهب الكبيرة كملاذ آمن للمستثمرين، مدعومًا باستمرار بثقة المستثمرين.

وتشير التوقعات لصعود سوق الذهب، وهو ما أدى إلى الارتفاع الأخير في أسعار الذهب إلى إعادة إشعال المحادثات حول ارتفاعات محتملة، ومع ذلك، وبالنظر إلى المرحلة الحالية من دورة الأعمال والسياسات السائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن الطريق إلى مستويات قياسية جديدة قد لا يزال بعيدًا.

وتتشابه الأوضاع الحالية في حرب غزة وإسرائيل مع بداية الحرب الأوكرانية الروسية، عندما بدا الأمر وكأن الذهب في موجة هروب رؤوس الأموال إلى «الملاذ الآمن» سوف يشكل أمكانية ارتفاع أسعار الذهب ليحقق ارتفاعا تاريخيًا جديدًا فوق 2100 دولار للأونصة.

ومنذ تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، اتبع سعر الذهب اتجاهه الارتفاعي، بينما كان يدافع عن منطقة دعم مهمة عند حوالي 1830 دولارًا للأونصة.