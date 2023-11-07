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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كسر حاجز الـ 2600 جنيه.. تطورات جديدة في أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعتبر  أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية مهمة يرغب الكثير من المواطنين على متابعتها خاصة بالنسبة للمقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21

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400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

كما تحظي أسعار الذهب بأهمية خاصة أيضا لدي المستثمرين الراغبين فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 


وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار الذهب حالة اضطراب كبيرة إلي أن استقر المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق 2,610 جنيهات للجرام.

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,960 شراء 2,983
عيار 22 بيع 2,713 شراء 2,734
عيار 21 بيع 2,590 شراء 2,610
عيار 18 بيع 2,220 شراء 2,237
عيار 14 بيع 1,727 شراء 1,740
عيار 12 بيع 1,480 شراء 1,491
الاونصة بيع 92,056 شراء 92,767
الجنيه الذهب بيع 20,720 شراء 20,880
الكيلو بيع 2,960,000 شراء 2,982,857

 

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

كما يعتبر  المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة يلجأ لها العديد من المستثمرين خاصة فى ظل تخبط الأسعار عالميا فضلا عن ارتباط المعدن الأصفر بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب عالميا 


وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب مكاسب كبيرة منذ بداية الحرب على غزة، وهو ما جاء نتيجة لمكانة الذهب الكبيرة كملاذ آمن للمستثمرين، مدعومًا باستمرار بثقة المستثمرين.

وتشير التوقعات لصعود سوق الذهب، وهو ما أدى إلى الارتفاع الأخير في أسعار الذهب إلى إعادة إشعال المحادثات حول ارتفاعات محتملة، ومع ذلك، وبالنظر إلى المرحلة الحالية من دورة الأعمال والسياسات السائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن الطريق إلى مستويات قياسية جديدة قد لا يزال بعيدًا.

وتتشابه الأوضاع الحالية في حرب غزة وإسرائيل مع بداية الحرب الأوكرانية الروسية، عندما بدا الأمر وكأن الذهب في موجة هروب رؤوس الأموال إلى «الملاذ الآمن» سوف يشكل أمكانية ارتفاع أسعار الذهب ليحقق ارتفاعا تاريخيًا جديدًا فوق 2100 دولار للأونصة.

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أسعار الذهب الأن في مصر.. وقيمة21 مفاجأة

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آي صاغة : 10 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

ومنذ تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، اتبع سعر الذهب اتجاهه الارتفاعي، بينما كان يدافع عن منطقة دعم مهمة عند حوالي 1830 دولارًا للأونصة.

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