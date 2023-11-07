400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تحركا جديدا ، حيث سجل الأصفر اليوم في محلات الصاغة أرقاما جديدة بفارق ملحوظ عن أسعار الأمس لدى تجار الذهب، في الوقت الذي تراجعت فيه الأوقية عالميا إلى ما دون 1974 دولارا بعدما سجلت 2006 دولارات.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء حركة ملحوظة حيث تخطى سعر الجرام من العيار الأشهر في مصر وهو 21، 2600 جنيه دون أي إضافات، فيما اكتسب سعر الجنيه الذهب نحو 400 جنيه مقارنة بأسعار الأمس.

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وتحرك سعر الجنيه الذهب المفضل للاستثمار بنحو 400 جنيه ليسجل اليوم نحو 20,880 جنيها للشراء كأعلى سعر مقارنة بـ 20,480 جنيها كأقل سعر أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

وكما ذكرنا ، فتحرك سعر الذهب من عيار 21 وهو المفضل لدى كثير من المواطنين عند شراء المشغولات الذهبية المختلفة، بشكل ملحوظ ليسجل اليوم نحو 2,610 جنيهات مقارنة بنحو 2,580 جنيها للشراء و2560 جنيها للبيع أمس.

ويظل سعر جرام الذهب الأشهر في مصر متراجعا عن أعلى سعر سجله في إبريل الماضي وهو 2850 جنيها بنحو 240 جنيها.

الذهب

الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 تحركا ، إذ سجل الجرام اليوم لدى محلات الصاغة 2,237 جنيها بعدما كان نحو 2,211 جنيها أمس، وهو العيار الذي يسعى إلى شرائه الكثير عند شراء بعض المشغولات الذهبية للشبكة.

الذهب مباشر الآن

وفيما يلي يقدم لكم موقع صدى البلد اليوم سعر الذهب بكافة أعيرته بدون مصنعية وبالمصنعية ، وللعلم يتغير سعر الذهب باستمرار على مدار اليوم، وقد تتغير هذه الأسعار بعد نشر هذا التقرير :

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:



سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر، 2,983 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء ، 2,610 جنيهات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء : 2,237 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء، عيار 14 للشراء: 1,740 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء ، عيار 24 للبيع: 20,720 جنيها.