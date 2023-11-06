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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آي صاغة : 10 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

صدى البلد


ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، على الرغم من تراجع الأوقية تراجعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع هامشي في عوائد السندات الأمريكية، وذلك على الرغم من استقرار الدولار، وسط ترقب الأسواق لخطاب جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، الخميس المقبل، للحصول على دلالات واضحة بشأن مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2585 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 5 دولارات، لتسجل مستوى 1987 دولارًا.


وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2954 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2216 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1724 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 20680 جنيهًا.


وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات، وبنسبة 0.2 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2580 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2575 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 14 دولارًا، وبنسبة 0.7 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2006 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1992 دولارًا.


وفي سياق متصل، تشهد أسعار الذهب بالبورصة العالمية حالة من الاستقرار النسبي، إذ لم تستطع الأوقية تجاوز مستوى 2000 دولار، على الرغم من استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط، والتوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وذلك بفعل عمليات جنى الأرباح.

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