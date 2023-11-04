400 جنيه رسميًا|الذهب يخالف التوقعات بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

يهتم الملايين بالبحث عن سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر ، فهو من أكثر فئات الأعيرة انتشارا في سوق الصاغة المصرية، خاصة عند شراء المشغولات الذهبية المختلفة بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية عالميا عن 2000 دولار.

سعر الذهب الآن في مصر

ويبحث الكثير عن سعر الذهب للشراء أو البيع من أجل الاستثمار أو الهدايا ، إذ خالف الأصفر التوقعات وظل مستقرا لأكثر من يومين بعد تراجع ملحوظ، خاصة بعد إعلان البنك المركزي المصري أمس الأول تثبيت سعر الفائدة.

وشهد سعر الجرام من عيار 24 تراجعا ليودع الـ 3000 جنيه ويعود مجددا تحت هذا الرقم ، خاصة بعدما تخطى الـ 3 آلاف لأول مرة منذ إبريل الماضي ذروة ارتفاع الأصفر الذي تخطى فيه سعر الجرام الأعلى من حيث العيار 3200 جنيه.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

وهبط سعر الجنيه الذهب وظل مستقرا ، ليفقد نحو 400 جنيه ، حيث سجل سعره الأقل في السوق اليوم نحو 20,320 جنيها بعدما سجل 20680 ، فيما سجل قبل عدة أيام 21080 جنيها.

ويعتبر الجنيه الذهب هو المفضل مع السبائك الذهبية للاستثمار وهو يزن نحو 8 جرامات من أعلى عيار متواجد في محلات الصاغة وهو عيار 24.

الذهب عيار 18 في مصر

وتراجع أيضا سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي ، حيث سجل اليوم نحو 2,177 بعدما تخطى الـ 2258 قبل أيام قليلة.

ويبحث المقبلون على الزواج على هذا العيار بالتحديد لشراء الغوايش أو الخواتم ضمن المشغولات الخاصة بالخطوبة، فهو منتشر كثيرا أيضا في سوق الصاغة المختلفة.

الذهب

سعر الذهب مباشر الآن في مصر

عند شراء أو بيع المعدن يهتم الكثير بمعرفة سعر جرام الذهب من عيار 21 بدون مصنعية وبالمصنعية خلال وقت البيع أو الشراء، ليعود اليوم مقارنة بزيادة خلال الأيام الماضية.

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر، 2,926 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت ، 2,560 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 2,194 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 14 للشراء: 1,707 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت ، عيار 24 للبيع: 20,320 جنيها.

الذهب

سعر أوقية الذهب

تراجع سعر أوقية الذهب بعدما قفزت إلى أكثر من 2000 دولار أمس، لتسجل اليوم نحو 1,992.72 بحلول الساعة 2:45 بتوقيت جرينتش، فيما وصل سعر الأوقية في مايو الماضي إلى 2056 دولارا.