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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

يهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب اليوم في مصر، خاصة بعدما شهد سعر المعدن قفزة قوية على مدار أيام الشهر الحالي ، وتخطت بسعر جرام الذهب من عيار 24 إلى أكثر من 3000 جنيه للمرة الأولى منذ عدة شهور.

سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر 

سعر الذهب من الجرام عيار 18 يهتم به شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الذهب والزبائن، نظرا للإقبال عليه لشراء المشغولات خاصة الشبكة للزفاف والهدايا للمناسبات المختلفة.

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الذهب

وشهد سعر الذهب استقرار ليخالف التوقعات بارتفاع خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما هبط من أعلى نقطة وصل إليها الأسبوع الجاري ، حيث تخطى 2,258 جنيها ليبدأ سعره اليوم، من 2,194 جنيها في محلات الصاغة بدون أي إضافات من المصنعية والدمغة.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، تراجعا من أعلى سعر سجله في 26 أكتوبر الجاري ، إذ بلغ الفارق من أقل سعر اليوم وأعلى سعر حينها نحو 700 جنيه كملة.

ويرغب الكثير في معرفة سعر الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات من العيار الأعلى في السوق وهو عيار 24 ، وذلك من أجل حفظ أموالهم واستثمارها، كبديل مفضل في هذه الحلة عن المشغولات الذهبية.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 

أما عن سعر الجرام عيار 21 فبعد أن سجل ما يقرب من 2650 جنيها قبل أيام، تراجع بالأمس واستقر لمدة نحو يوما كاملا عند نحو يبدأ من 2,560 جنيها للبيع اليوم كأقل سعر.

سعر الذهب مباشر في مصر 

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الجرام من عيار 2 بدون مصنعية وبالمصنعية، ليعود اليوم مقارنة بهذه الزيادة.

الذهب

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين ، 2,949 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين ، 2,580 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم الاثنين : 2,211 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 14 للشراء: 1,720 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين ، عيار 24 للبيع: 20,480 جنيها.

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