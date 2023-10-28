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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

شهد سعر الذهب تراجعا نسبيا اليوم وذلك بعد قفزة جنونية وصلت بسعر الجرام من العيار الأشهر في مصر وهو 21 إلى مستويات  لامست الـ 2700 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2600 جنيه خلال تعاملات الأمس ، ليعود اليوم إلى نحو 2525 جنيها كأقل سعر ، مخالفا التوقعات بزيادة كبيرة في سعره بعد صعود سعر الأوقية عالميا.

الذهب

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سعر الذهب عيار 18 في مصر

أما عن عيار الذهب الأكثر انتشارا والمحبب لدى الكثير عند شراء الشبكة فقد تراجع من أعلى سعر سجله وهو 2,259 جنيها قبل ساعات، ليبدأ سعره اليوم من 2,164  جنيها.

سعر الذهب اليوم السبت

وتراجع سعر الجنيه الذهب الذي يفضل الكثير الاستثمار فيه وحفظ أموالهم، والذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 24 بنحو 500 جنيه من السعر الأقصى الذي بلغه قبل ساعات، وذلك بعد أن تخطى الـ 21 ألف جنيه.

وسجل سعر الجنيه اليوم نحو 20,600 جنيه كأعلى سعر والذي سجل 21080 قبل ساعات بفارق نحو 500 جنيه كاملة، بدون سعر المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر 

 وتراجع سعر الجرام من عيار 21 إلى  نحو 2,525 جنيها بعد 2600 جنيه قبل ساعات بفارق يزيد على 75 جنيها كاملة ، وذلك بدون مصنعية.

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت، 2,943 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت، 2,575 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم السبت: 2,207 جنيهات.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت، عيار 14 للشراء: 1,717 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت، عيار 24 للبيع: 20,200  جنيه.

الذهب 

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 

قد لا يعلم الكثير من المشترين كيفية حساب سعر المصنعية على الذهب عند الشراء خاصة سعر الجرام من عيار 21 لا سيما المشغولات.

ويتم حساب سعر المصنعية إما بنحو بين 6-10 % من سعر الجرام ، أو تكون بين 80-150 جنيها في محلات الصاغة ، بينما يتم حساب سعر مصنعية الذهب المستعمل بدءا من 25 جنيها فيما فوق.

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