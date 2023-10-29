400 جنيه|هبوط عاجل في سعر الذهب وعيار 21 يتراجع لهذا الرقم الآن

يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم في مصر والذي شهد تراجعا ملحوظا مقارنة بالقفزة القوية التي سجلها أمس الأول وتخطى خلالها سعر الجرام من عيار24 ، 3 آلاف جنيه لأول مرة منذ شهور.

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ومقارنة بأسعار الأمس، شهد سعر الذهب ثباتا نسبيا وذلك بعد قفزة جنونية وصلت بسعر الجرام من العيار الأشهر في مصر وهو 21 إلى مستويات لامست الـ 2700 جنيه دون مصنعية ، مع تخطى سعر الأوقية للـ 20 دولار عالميا .

الذهب

400 جنيه

وتراجع سعر الجنيه الذهب الذي يرغب الآلاف في شراؤه ، من أجل الاستثمار وهو يزن 8 جرامات من عيار 24 الأعلى في السوق.

وسجل الجنيه تراجعا من أعلى سعر سجله أمس الأول وهو 21080 بقيمة نحو 400 جنيه خلال ساعات ، كفارق ليسجل اليوم 20640 جنيها للشراء، بدون سعر المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب اليوم الأحد

واستقر سعر الجرام من عيار 21 بشكل نسبي مقارنة بأسعاره أمس ، إذ سجل زيادة طفيفة بقيمة نحو 5 جنيهات، حيث سجل الأمس 2,575 جنيها واليوم 2,580 جنيها دون سعر المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب مباشر في مصر

واستقر سعر الجرام من عيار 21 بعدما وصل إلى 2635 جنيها قبل ساعات بفارق، وذلك بدون مصنعية، ليعود اليوم مقارنة بهذه الزيادة :

الذهب

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد ، 2,949 جنيهاً.

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,580 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد : 2,211 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14 للشراء: 1,720 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع: 20,480 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سعر مصنعية الذهب قد يكون مجهولا بالنسبة للكثير من الراغبين في شراء الأصفر، و كيفية حساب المصنعية على كل جرام لا سيما لشراء المشغولات.

ويمكن حساب سعر المصنعية بسهولة، والذي يكون بين 6-10 % من سعر الجرام ، أو تكون بين 80-150 جنيها في محلات الصاغة ، بينما يتم حساب سعر مصنعية الذهب المستعمل بدءا من 25 جنيها فيما فوق