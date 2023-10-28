يستعيد توازنه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

نبدأ بأسعار الدولار محليا والتي استقرت للشهر السابع على التوالي في البنوك دون أي ارتفاعات، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات باستثناء البنك المركزى المصرى، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

اما في اكبر بنكين محليين فاستقر سعر الدولار بالبنك الأهلي وبنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه.

اما في البنك التجاري الدولى cib فسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

و كانت اتخذت الحكومة قرارا مهما لحماية الجنيه المصري، وهو مبادلة العملات بالسعر الرسمى مع الإمارات والتخلى عن التعامل بالدولار

حيث وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الإماراتي ، اتفاقية لمبادلة العملات بين البلدين ، بمنح مصر 42 مليار جنيه للإمارات يتم وضعها في البنك المركزي الإماراتي، مقابلها الإمارات تمنح مصر 5 مليارات درهم، يتم وضعها في البنك المركزي المصري.

وجرت المبادلة علي قيمة الدرهم الرسمية في البنوك بـ8.4 جنيه وليس علي قيمته في السوق السوداء

وبحسب الخبراء يمكن للبلدين استيراد وتصدير البضائع بينهما بعملاتهما المحلية دون الحاجة للدولار.

ويأتي هذا في إطار سعي البنك المركزي لتنويع سلة العملات الأجنبية في خطوة منه لدعم قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى ومنها الدولار.

و تعرف سلة العملات بأنها نظام نقدي تستخدمه البنوك المركزية للدول في تحديد سعر صرف عملاتها المحلية ،ويستند النظام إلى مجموعة من العملات التي يختارها البنك المركزي لكل دولة، وتتكون السلة من مجموعة من أقوى الأوراق النقدية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

وفي سياق متصل، قرر البنك المركزي اليوم فتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية بالخارج الخارج لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.

أشار، إمبابي، إلى أن قرار البنك المركزي الصادر الأسبوع الماضي، بتحديد الحد الأقصى لبطاقات الائتمان للاستخدام خارج البلاد، أسهم في ارتفاع الطلب على الدولار بالسوق الموازية، ليلامس مستوى 49 جنيهًا، ما دفع أسعار الذهب للارتفاع.

أضاف، أن القرار الصادر اليوم حاول بتعديل الحد الأقصى لبطاقات الائتمان للاستخدام خارج البلاد، يستهدف الحد من الطلب على الدولار، ومن ثم تراجعت أسعار صرف الدولار بالسوق الموازية، وتراجعت معها أسعار الذهب.

وفي سياق متصل، صدرت اليوم بيانات إعانات البطالة الأسبوعية والناتج المحلي والسلع المعمرة، والتي جاءت مخالفة للتوقعات، ومحفزة للفيدرالي الأمريكي على الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة.



اليوم وذلك بعد قفزة جنونية وصلت بسعر الجرام من العيار 21 إلى مستويات وصلت الـ 2700 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالى 2600 جنيه خلال تعاملات الأمس ، ليعود اليوم إلى نحو 2525 جنيها كأقل سعر ، مخالفا التوقعات بزيادة كبيرة في سعره بعد صعود سعر الأوقية عالميا.

و بالنسبة لأسعار الأعيرة المختلفة من الذهب فهي كالتالي و ذلك وفقا لاخر تحديث

وسجل سعر الجرام عيار 24 اليوم 2,943 جنيهاً.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21

2,575 جنيهًا للشراء.

فيما سجّل سعر الجرام عيار 18 2,207 جنيها.

وسجّل سعر الجرام عيار 14 للشراء: 1,717 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 للبيع 20,200 جنيها.

أما عالميًا

فقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات إن العرض والطلب هما المتحكمان الرئيسيان فى تحديد سعر الذهب.

وأكد إيهاب واصف، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أثر على أسعار الذهب عالميا مما أثر على الأسعار داخليا

وعن اسعار المصنعية فقد قررت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف ، زيادة قيمتها للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بداية من اول شهر أغسطس الماضي، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية

وسوف تكون اسعار مصنعية المشغولات الذهبية وضريبتها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد هذا القرار الجديد.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم المصنعة لها، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام، بينما يتم معاملة السبيكة حتى 100 جرام معاملة المشغولات

أما عند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من 35 فيما فوق.