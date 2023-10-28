3000 جنيه رسميا.. أسعار الذهب تواصل الصعود اليوم السبت 28 أكتوبر

يستعرض صد البلد أسعار الذهب اليوم السبت 28-10-2023 حيث اقترب سعر الجرام من مستويات 3000 جنيه حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 2943 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى مستوى 2698 جنيها .

أسعار الذهب اليوم السبت 28-10-2023

سعر الذهب عيار 21 اليوم 2490 جنيها

سعر الذهب عيار 18 اليوم 2575 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم 20600 جنيه

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,886 شراء 2,943 عيار 22 بيع 2,645 شراء 2,698 عيار 21 بيع 2,525 شراء 2,575 عيار 18 بيع 2,164 شراء 2,207 عيار 14 بيع 1,683 شراء 1,717 عيار 12 بيع 1,443 شراء 1,471 الاونصة بيع 89,746 شراء 91,523 الجنيه الذهب بيع 20,200 شراء 20,600 الكيلو بيع 2,885,714 شراء 2,942,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر الذهب عالميا

وارتفع الذهب منذ بداية الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني بنسبة 8% ليربح 150 دولارا للأونصة، وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الحالية في الشرق الأوسط والتخوف من توسع رقعة الحرب ودخول أطراف جديدة.

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 28 أكتوبر