عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

الذهب
الذهب

يبحث الملايين بشكل يومي عن حركة سعر الذهب في الأسواق المصرية ، خاصة مع التقلبات التي يشهدها المعدن الثمين على مستوى العالم وكذلك في التعاملات المحلية على مستوى تجار ومحلات الصاغة.

موضوعات متعلقة:

800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الجرام يتخطى الـ 2900 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

200 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء التجار.. وقرار حكومى عاجل للسيطرة على الذهب

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعتبر الأكثر مبيعا وانتشارا في سوق الصاغة المصرية، بالتحديد عن شراء المشغولات المختلفة.

الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة

وعن سعر الذهب اليوم الجمعة ، فشهد استقرارا بعد تراجع، ليبدأ سعر الجرام من عيار 18 وهو مفضل أيضا مع عيار 21 في السوق، حيث سجل اليوم بدءا من 2,177 بعدما تخطى الـ 2258 قبل أيام قليلة.

500 جنيه

وشهد سعر الجنيه الذهب المفضل عن استثمار الأموال ، تراجعا ملحوظا فبعد أن قفز إلى 20800 قبل ساعات عاد ليسجل اليوم بدءا من 20320 جنيها فقط كأقل سعر في سوق الصاغة.

وكان سعر الجنيه سجل 22400 جنيه كأعلى سعر في تاريخه محليا في إبريل الماضي، ولكن ضرب سعره قرار حكومي بإعفاء واردات الذهب من الجمارك.

الذهب

سعر الذهب مباشر الآن في مصر

الراغبون في التعامل على المعدن يهتمون بمعرفة سعر جرام الذهب من عيار 21 بدون مصنعية وبالمصنعية، ليعود اليوم مقارنة بزيادة خلال الأيام الماضية.

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر، 2,926 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة، 2,560 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم الجمعة: 2,194 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 14 للشراء: 1,707 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة، عيار 24 للبيع: 20,320  جنيها.

الذهب

قرار البنك المركزي 

وقبل ساعات من الآن، الخميس 2 نوفمبر ، قرر البنك المركزي المصري، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.


وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك تثبيت السعر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما قررت اللجنة ، فى نهاية اجتماعها أمس، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%. 

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر بالمصنعية 

ويبحث المشترون عن سعر مصنعية العيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 ، ويتم حساب المصنعية بسهولة من خلال إضافة بين 6-10 % من سعر الجرام، أو قد يكون بين 80-150 جنيها.

سعر الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم الجمعة سعر الذهب مباشر الآن سعر الذهب عيار 21 البنك المركزي المصري سعر الذهب اليوم عيار 21 بمصر بالمصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود اعتبارا من الجمعة 3 نوفمبر

أسعار البنزين الجديدة والسولار الآن.. القائمة الكاملة ومقدار الزيادة بدءا من اليوم

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

أسعار البنزين الجديدة بداية من اليوم.. اعرف 80 بقى بكام بعد التحريك

الدولار رسميًا الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي| كم سجل الأخضر؟

استدرجها لمنزله وأنهى حياتها.. أسرار جريمة شاب ضد زميلته بالشرقية

بتوجيه السيسي.. قرار رئاسي بشأن السولار وهذه أسعار البنزين الجديدة

التعريفة الجديدة للمواصلات 2023 بعد زيادة أسعار البنزين|أجرة جميع المحافظات والنقل العام

موضوعات متعلقة

800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة في أسعار الذهب.. اعرف عيار 21 وصل كام

80 جنيها دفعة واحدة.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء

200 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

طائرة مساعدات بريطانية تصل مصر لدعم غزة

أغلى 5 سيارات في السعودية .. تصل لـ 36 مليون ريال

الخارجية الأمريكية: ندعم حق إسرائيل في الدفاع بما يتوافق مع القانون الدولي

احتيال يهدد عرش ترامب.. أبناء رئيس أمريكا السابق أمام القضاء

طائرات الاحتلال تقصف محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة

تحويل 7 حالات جرحى فلسطينيين للعلاج بين القاهرة والإسماعيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حزام جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

جمال شعبان يكشف مفاجأة غير متوقعة عن أسباب تسارع دقات القلب| تفاصيل

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض| جديدة وغير تقليدية

بإطلالة ملفتة.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

خلاف بين وزيري دفاع ومالية الاحتلال يشعل إسرائيل| فيديو جراف

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ