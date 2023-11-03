500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

يبحث الملايين بشكل يومي عن حركة سعر الذهب في الأسواق المصرية ، خاصة مع التقلبات التي يشهدها المعدن الثمين على مستوى العالم وكذلك في التعاملات المحلية على مستوى تجار ومحلات الصاغة.

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ويهتم الكثير بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعتبر الأكثر مبيعا وانتشارا في سوق الصاغة المصرية، بالتحديد عن شراء المشغولات المختلفة.

الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة

وعن سعر الذهب اليوم الجمعة ، فشهد استقرارا بعد تراجع، ليبدأ سعر الجرام من عيار 18 وهو مفضل أيضا مع عيار 21 في السوق، حيث سجل اليوم بدءا من 2,177 بعدما تخطى الـ 2258 قبل أيام قليلة.

500 جنيه

وشهد سعر الجنيه الذهب المفضل عن استثمار الأموال ، تراجعا ملحوظا فبعد أن قفز إلى 20800 قبل ساعات عاد ليسجل اليوم بدءا من 20320 جنيها فقط كأقل سعر في سوق الصاغة.

وكان سعر الجنيه سجل 22400 جنيه كأعلى سعر في تاريخه محليا في إبريل الماضي، ولكن ضرب سعره قرار حكومي بإعفاء واردات الذهب من الجمارك.

الذهب

سعر الذهب مباشر الآن في مصر

الراغبون في التعامل على المعدن يهتمون بمعرفة سعر جرام الذهب من عيار 21 بدون مصنعية وبالمصنعية، ليعود اليوم مقارنة بزيادة خلال الأيام الماضية.

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر، 2,926 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة، 2,560 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة: 2,194 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 14 للشراء: 1,707 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة، عيار 24 للبيع: 20,320 جنيها.

الذهب

قرار البنك المركزي

وقبل ساعات من الآن، الخميس 2 نوفمبر ، قرر البنك المركزي المصري، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.



وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك تثبيت السعر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما قررت اللجنة ، فى نهاية اجتماعها أمس، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر بالمصنعية

ويبحث المشترون عن سعر مصنعية العيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 ، ويتم حساب المصنعية بسهولة من خلال إضافة بين 6-10 % من سعر الجرام، أو قد يكون بين 80-150 جنيها.