500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم في مصر، خاصة بعدما شهد قفزة قوية على مدار أيام، وقفز سعر جرام عيار 24 إلى أكثر من 3000 جنيه للمرة الأولى منذ عدة شهور، مع ارتفاع سعر الأوقية عالميا.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم، بنحو 500 جنيه كاملة، حيث تراجعا من أعلى سعر سجله في 26 أكتوبر الجاري وهو 21080، وسجل اليوم 20600 جنيه.

مشغولات ذهب

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ويرغب الكثير في معرفة سعر الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات من العيار الأعلى في السوق وهو عيار 24 ، وذلك من أجل حفظ أموالهم واستثمارها، كبديل مفضل عن المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

وسجل سعر الجرام عيار 21 تراجعا، فبعد أن سجل ما يقرب من 2650 جنيها قبل أيام، تراجع عند نحو يبدأ من 2,555 جنيها للبيع اليوم كأقل سعر.

ويعتبر سعر الجرام من عيار 21 في محلات الصاغة المختلفة هو الفئة المحببة لدى كثير من المشترين للمشغولات الذهبية بأنواعها.

سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

وتهتم شريحة كبيرة من المشترين بالبحث عن سعر الذهب من الجرام عيار 18 في سوق الذهب ، نظرا للإقبال عليه لشراء المشغولات خاصة الشبكة للزفاف والهدايا للمناسبات المختلفة.

وشهد سعر الذهب استقرارا ليخالف التوقعات بارتفاع خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما هبط من أعلى نقطة وصل إليها الأسبوع الجاري ، حيث تخطى 2,258 جنيها ليبدأ سعره اليوم، من 2,190 جنيها في محلات الصاغة بدون أي إضافات من المصنعية والدمغة.

الذهب

سعر الذهب مباشر في مصر

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الجرام من عيار 2 بدون مصنعية وبالمصنعية، ليعود اليوم مقارنة بهذه الزيادة.

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء ، 2,943 جنيهاً.

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء ، 2,575 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء : 2,207 جنيهات.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 14 للشراء: 1,717 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء ، عيار 24 للبيع: 20,440 جنيها.