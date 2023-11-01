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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

200 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب

يهتم الآلاف يوميا بالبحث عن سعر الذهب اليوم في مصر، خاصة بعدما شهد قفزة قوية على مدار أيام، وقفز سعر جرام عيار 24 إلى أكثر من 3000 جنيه للمرة الأولى منذ عدة شهور، مع ارتفاع سعر الأوقية عالميا، ليتراجع محليا اليوم.

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سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وتراجع سعر الجرام عيار 21 ، فبعد أن سجل ما يقرب من 2650 جنيها قبل أيام، تراجع عند نحو يبدأ من 2,550 جنيها للبيع اليوم كأقل سعر.

ويعتبر سعر الجرام من عيار 21 في محلات الصاغة المختلفة هو العيار المحبب لدى كثير من المشترين للمشغولات الذهبية بأنواعها، خاصة عند شراء الشبكة.

الذهب 

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 

هبط سعر الجنيه الذهب اليوم، بنحو 700 جنيه كاملة، حيث تراجع من أعلى سعر سجله في 26 أكتوبر الجاري وهو 21080، وسجل اليوم 20400 جنيه كأقل سعر، فيما تراجع عن الأمس بقيمة 200 جنيه كفارق بين أقل سعر اليوم وأعلى سعر أمس وهو 20600 جنيه، وهو على غير المتوقع.

سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر 

أما كثير من المشترين فيهتمون بالبحث عن سعر الذهب من الجرام عيار 18 في سوق الذهب جنيا الى جنب مع عيار 21، نظرا للإقبال عليه لشراء المشغولات خاصة الشبكة للزفاف والهدايا للمناسبات المختلفة.

وشهد سعر الذهب استقرارا ليخالف التوقعات بارتفاع خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما هبط من أعلى نقطة وصل إليها الأسبوع الجاري ، حيث تخطى 2,258 جنيها ليبدأ سعره اليوم، من 2,186 جنيها في محلات الصاغة بدون أي إضافات من المصنعية والدمغة.

سعر الذهب مباشر في مصر

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الجرام من عيار 21 بدون مصنعية وبالمصنعية، ليعود اليوم مقارنة بهذه الزيادة.

الذهب 

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء ، 2,937 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء ، 2,570 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم الأربعاء : 2,203   جنيهات.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 14 للشراء: 1,713 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء ، عيار 24 للبيع: 20,400  جنيه.

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