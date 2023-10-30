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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احسبها صح ..ازاي تحسب مصنعية الذهب

صدى البلد

يشغل اهتمام الكثير حساب مصنعية الذهب 2023عند شراؤه خصوصا وأن قيمة المصنعية تكون مختلفة من تاجر لأخر في الجرام والذهب، وتعد المصنعية المعيار المحدد للشراء أو البيع، إذ تلتزم جميع محال الصاغة بأسعار الذهب المعلن يوميا ووفقًا للبورصة العالمية وحسب ما  تعلنه الشعبة العامة للذهب؛ تكون قيمة المصنعية مختلفة ما بين تاجر لآخر في الجرام والجنيه.

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ويعد الذهب بأنه معدن ثمين وله قيمة متزايدة على المدى البعيد حتى وان واجه انخفاضات متتالية فهو يشكل وعاء ادخاري آمن، وتساءل الكثير من الأشخاص عن أفضل نوع وعيار من الذهب يفضل الاستثمار فيه، وأقل في المصنعية حتى لا يكون هناك خسارة عند البيع بعد خصم قيمة المصنعية.

 

قيمة المصنعية بعد قرار الجمارك

 قيمة ضريبة مصنعية الذهب على عيار 24 ستكون 11 جنيها، بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء العائدين من الخارج من جمارك الذهب والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر.

 

كيف يتعامل الصائغ مع مصنعية الذهب القديم 

 

أما في حالة بيع الذهب، هنا يقوم الصائغ بتنظيف قطعة الذهب التي تعرضها للبيع، تنظيفها من أي شيء يؤثر على الوزن كالأتربة والأوساخ والصابون وغيرها، وبعد ذلك يقوم بإزالة الفصوص من على القطعة، وعلى وجه أخر بعض الفصوص لا يتم إزالتها فهناك ماركات كثيرة الفصوص الخاصة بالقطعة الذهبية لها قيمة كبيرة جداً ويجب وزنها مثل جولد إيجيبت أو الذهب لازوردي، وبعد ذلك يزن القطعة ويخصم المصنعية، ويجب عليك أن تحتفظ بالفاتورة حتى تقارن قيمة ما تم خصمه بما قمت أنت بدفعه عند الشراء.

مصنعية جرام الذهب تختلف من عيار 18 إلى مصنعية جرام الذهب لعيار 21 وصولًا لمصنعية الجنيه الذهب.

 

وحددت وزارة التموين مصنعية جرام الذهب كالآتي:

 

مصنعية جرام الذهب عيار 18 تتراوح من 80 حتى 120 جنيهًا.

 

مصنعية جرام الذهب عيار 21 تتراوح من 50 إلى 70 جنيهًا.

 

مصنعية الجنيه الذهب تتراوح من 250 إلى 300 جنيه.

افضل مصنعية للذهب 

السبائك تعتبر أفضل بكثير في الاستثمار من المشغولات الذهبية التي تزداد فيها قيمة المصنعية، مثلها مثل المشغولات يضاف إليها ثمن المصنعية، بالإضافة للدمغة ولكن بسعر أقل بكثير عن المشغولات السبائك تعتبر أفضل بكثير في الاستثمار من المشغولات الذهبية التي تزداد فيها قيمة المصنعية، كما  أن السبيكة مثلها مثل المشغولات يضاف إليها ثمن المصنعية، بالإضافة للدمغة ولكن بسعر أقل بكثير عن المشغولات.

 

وأرجع خبراء الذهب أن سبب إضافة ثمن المصنعية على السبيكة له عدة أسباب؛ منها وجود شخص يتقاضى مرتب ليقوم بتشكيلها بدقة وحرفية شديدة، وكذلك وجود الغلاف المحيط بالسبيكة لحمايتها، بالإضافة لثمن الدمغة الذي يكون أقل بكثير من ثمن الدمغة في المشغولات الذهبية، وكذلك وجود مصاريف ثابتة للنقل والتوزيع والتخزين.

 

سعر الذهب عيار 21 فى مصر

 

تراجع سعر الذهب عيار 21، اليوم الاثنين، خلال منتصف تعاملات سوق الصاغة المصرية، ليلامس سعر الذهب عيار 21 الـ2600 جنيه.

 

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في مصر بدون مصنعية في ختام التعاملات اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023: قيمة 2948 جنيها للبيع و2926 جنيها للشراء.

 

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في مصر بدون مصنعية في ختام التعاملات اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023: قيمة 2948 جنيها للبيع و2926 جنيها للشراء.

 

كمية الذهب المسموح السفر به 

 

أوضحت وزارة التموين أن الكميات التي يمكن إعفاء المواطنين من دفع الجمارك عليها تتراوح من 100 إلى 150 جرامًا من المعدن الأصفر.

كما أوضحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، إن الراكب لا بد أن يفصح عما يحمله حتى يحمي نفسه من أي شبهة تهريب، وذلك أثناء إنهاء إجراءات وصوله بالمطار، مشيرًا إلى أن إفصاح الراكب لمأموري الجمرك بالمطار يجنبه الوقوع في قضايا التهريب، ويساعده على إنهاء إجراءات ما يحمل من ذهب بكل سهولة، خاصة وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع جلب الذهب.

 

الذهب بيع الذهب

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