ضربات صاروخية مكثفة.. المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الإثنين، قصف عسقلان برشقة صاروخية مكثفة.

وقالت "سرايا القدس”، في بيان: "قصفنا عسقلان المحتلة برشقة صاروخية مكثفة”.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت اليوم الإثنين، بدوي صافرات الإنذار في جميع أنحاء وسط إسرائيل، بما في ذلك في تل أبيب واللد ونيس زيونا وريشون لتسيون، في أعقاب وابل من الصواريخ الثقيلة من قطاع غزة.

بدورها، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب غزة.

وقالت القسام، في بيان: "مجاهدونا يخوضون اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين 105" مع قوات العدو شمال غرب غزة”.

وأضافت: "مجاهدونا يباغتون قوات العدو المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا ويهاجمونها بقذائف "الياسين 101" والأسلحة الرشاشة تحت غطاء أسلحة القنص”.