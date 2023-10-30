الصليب الأحمر: مستشفيات غزة تنهار والبنية التحتية والمنازل المدمرة تتطلب سنوات لبنائها

قالت اللجنة الدولية لـ الصليب الأحمر، اليوم الأثنين، إن المستشفيات في قطاع غزة تنهار والبنية التحتية والمنازل المدمرة تتطلب سنوات لإعادة البناء.

كما قالت رئيسة الصليب الأحمر الدولي ميريانا سبولياريتش، إن المستشفيات التي لا تزال تعمل في قطاع غزة على وشك الانهيار بسبب نفاد الإمدادات الطبية.

واعتبرت سبولياريتش أن العجز عن تقديم مساعدات إنسانية في غزة فشل كارثي.

وطالبت رئيسة اللّجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، العالم بعدم التسامح مع الوضع "الكارثي" في غزة.

وعلى جانب آخر، أعرب الصليب الأحمر الدولي، عن قلقه إزاء العواقب لتهديد إسرائيل مستشفى القدس.

وكتب الصليب الأحمر، عبر منصة إكس: "نشعر بقلق عميق إزاء العواقب المحتملة للتهديدات الإسرائيلية الصادرة إلى مستشفي القدس، كما أن المستشفى مليء بالمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والعديد من العائلات التي لجأت إلى هناك".

وأضاف: "القانون الدولي الإنساني واضح: يجب حماية المستشفيات من قبل جميع أطراف النزاع، وعندما يطلب من المستشفيات الإخلاء، لا يمكن للجميع المغادرة، وليس من الممكن ببساطة نقل الجرحى أو أولئك الذين يعانون من العناية المركزة أو مشاكل التنقل".