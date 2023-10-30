عاجل.. تجدد إطلاق الرشقات الصاروخية من غزة تجاه المستوطنات

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بتجدد إطلاق الرشقات الصاروخية من غزة تجاه المستوطنات.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل بوقوع إصابات بقصف مدفعي إسرائيلي لمنازل سكان مخيم البريج، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.