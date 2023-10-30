عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" التفاصيل مؤلمة.. أهل غزة يروون كيف يعيشون حياة الحرب".

وبثت القناة لقطات لـ عمليات القصف التي تقوم بها إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، وقيام المواطنين بشحن الهواتف المحمولة بـ بطاريات السيارات، أو بالطاقة الشمسية.

وأوضحت القناة أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بقطع الكهرباء على المواطنين، وهناك حالة صعبة يعيش فيها الجميع بسبب قطع المياه،.

وقال أحد المواطنين أن الكثير يذهب لـ البحر المالح، من أجل غسيل الملابس، ومن أجل الاستحمام.

وكشف مواطن أخر أن كل أسرة تقوم بكتابة الأسماء على يد الأطفال، وأن الجميع يستعد لـ الشهادة في أي وقت، لآنهم في حالة حرب، والجميع ينتظر الموت في أي لحظة.