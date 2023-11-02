800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا ملحوظا، استمرارا لموجة تراجع بعد ارتفاع جنوني ضرب أسعار الأصفر خلال الأيام الماضية واقترب بسعر الجرام من عيار 21 من 2650 جنيها بدون مصنعية.

موضوعات متعلقة:

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

ويبحث الكثيرون من الراغبين في استثمار أموالهم في الذهب، عن سعر الجنيه الذهب والذي يفضله الكثير في حفظ أموالهم، إذ سجل كل جنيه يزن 8 جرامات من عيار 24 تراجعا بقيمة نحو 800 جنيه، بين أقل سعر اليوم وأعلى سعر سجله قبل ساعات.

الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الوحيد نحو 20,240 مسجلا تراجعا قويا من 21080 جنيها بقيمة تزيد على 800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

ونعود إلى سعر الجرام عيار 21 الأشهر خاصة عند شراء الشبكة للعروسين، والذي سجل تراجعا ملحوظا، فبعد أن سجل ما يقرب من 2650 جنيها قبل أيام، تراجع اليوم مع هبوط المعدن عند نحو يبدأ من 2,530 جنيها للبيع اليوم كأقل سعر.

ويعتبر سعر الجرام من عيار 21 في محلات الصاغة المختلفة هو العيار المحبب لدى كثير من المشترين للمشغولات الذهبية بأنواعها، خاصة عند شراء الشبكة للزفاف والهدايا المختلفة التي يقدمها البعض لأقاربهم وأحبائهم في المناسبات المختلفة مثل أعياد الميلاد والنجاح وغيرها.

الذهب

سعر الذهب مباشر في مصر

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الجرام من عيار 21 بدون مصنعية وبالمصنعية، ليعود اليوم مقارنة بهذه الزيادة.

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 2,926 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,560 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2,194 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14 للشراء: 1,707 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع: 20,240 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

مصنعية الذهب تهم المشترين أكثر من البائعين ، وهي التي يتم إضافتها عند الشراء من محلات وتجار الصاغة، وليس عند البيع، إذ يبدأ سعر المصنعية من 6 % من سعر الجرام أو نحو 80 جنيها تضاف على كل جرام.

وقد يصل سعر المصنعية إلى نحو 10 % أو 150 جنيها في بعض محلات الصاغة على اختلاف أشكال وأنواع المشغولات.