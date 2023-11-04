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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كسر حاجز 1400 جنيه.. تطور جديد في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد  أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية، حالة من التراجع البسيط على مستوى جميع الأعيرة، حيث سجل عيار 21 للبيع حوالي 2,545، وشراء 2,565 للجرام، فيما كسر عيار 14 حاجز الـ 1400 جنيه؛ ليسجل 1466 جنيها للجرام.

أهمية أسعار الذهب


تعتبر أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم، معلومة اقتصادية مهمة للكثير من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج منهم، والذين يسعون إلى تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة، خاصة بعد إعلان البنك المركزي، أمس الأول، قرارا بتثبيت أسعار الفائدة.

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أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

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أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 4-11-2023

كما  يسعي الكثير من المستثمرين الذين يرغبون فى ادخار أموالهم لمعرفة أسعار الذهب خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم السبت 

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة بدون مصنعية مائلي:

عيار 24 بيع 2,909 شراء 2,931
عيار 22 بيع 2,666 شراء 2,687
عيار 21 بيع 2,545 شراء 2,565
عيار 18 بيع 2,181 شراء 2,199
عيار 14 بيع 1,697 شراء 1,710
عيار 12 بيع 1,454 شراء 1,466
الأونصة بيع 90,457 شراء 91,167
الجنيه الذهب بيع 20,360 شراء 20,520
الكيلو بيع 2,908,571 شراء 2,931,429

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوي العالمي، أغلق سعر الذهب العالمي على ارتفاع فى نهاية تعاملات أمس الجمعة مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد بيانات ضعيفة للوظائف في الولايات المتحدة عززت التوقعات، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لن يرفع أسعار الفائدة مجددا، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1994.28 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في الجلسة السابقة عند 2003.69 دولار.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1999.2 دولار عند التسوية.

وكانت أسعار الذهب قد انخفضت 1% تقريبا منذ بداية الأسبوع المنقضي؛ لتبتعد عن مستوى 2000 دولار الذي سجلته الشهر الماضي، بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

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هل يرتفع مجددا؟ .. سعر جرام الذهب ومفاجأة في عيار 21

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2550 جنيها سعر عيار 21 .. أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم

وأدى تراجع مؤشر الدولار بنسبة 1% ، كذلك انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر بعد بيانات التوظيف إلي ارتفاع أسعار الذهب.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2% إلى 23.21 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.5 % إلى 932.78 دولار، وزاد البلاديوم 1.8% إلى 1119.21 دولار.

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