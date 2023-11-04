كسر حاجز 1400 جنيه.. تطور جديد في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي

تشهد أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية، حالة من التراجع البسيط على مستوى جميع الأعيرة، حيث سجل عيار 21 للبيع حوالي 2,545، وشراء 2,565 للجرام، فيما كسر عيار 14 حاجز الـ 1400 جنيه؛ ليسجل 1466 جنيها للجرام.

أهمية أسعار الذهب



تعتبر أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم، معلومة اقتصادية مهمة للكثير من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج منهم، والذين يسعون إلى تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة، خاصة بعد إعلان البنك المركزي، أمس الأول، قرارا بتثبيت أسعار الفائدة.

كما يسعي الكثير من المستثمرين الذين يرغبون فى ادخار أموالهم لمعرفة أسعار الذهب خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم السبت

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة بدون مصنعية مائلي:

عيار 24 بيع 2,909 شراء 2,931

عيار 22 بيع 2,666 شراء 2,687

عيار 21 بيع 2,545 شراء 2,565

عيار 18 بيع 2,181 شراء 2,199

عيار 14 بيع 1,697 شراء 1,710

عيار 12 بيع 1,454 شراء 1,466

الأونصة بيع 90,457 شراء 91,167

الجنيه الذهب بيع 20,360 شراء 20,520

الكيلو بيع 2,908,571 شراء 2,931,429

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوي العالمي، أغلق سعر الذهب العالمي على ارتفاع فى نهاية تعاملات أمس الجمعة مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد بيانات ضعيفة للوظائف في الولايات المتحدة عززت التوقعات، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لن يرفع أسعار الفائدة مجددا، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1994.28 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في الجلسة السابقة عند 2003.69 دولار.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1999.2 دولار عند التسوية.

وكانت أسعار الذهب قد انخفضت 1% تقريبا منذ بداية الأسبوع المنقضي؛ لتبتعد عن مستوى 2000 دولار الذي سجلته الشهر الماضي، بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وأدى تراجع مؤشر الدولار بنسبة 1% ، كذلك انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر بعد بيانات التوظيف إلي ارتفاع أسعار الذهب.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2% إلى 23.21 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.5 % إلى 932.78 دولار، وزاد البلاديوم 1.8% إلى 1119.21 دولار.