سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

سجل أشهر أعيرة الذهب الأكثر انتشارا وهو سعر عيار 21، نحو 2550 جنيه للبيع و 2570 جنيه للشراء؛ وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد 5-11-2023 داخل محلات الصاغة.

واعلنت منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في سعر المشغولات الذهبية؛ عن استقرار المعدن الأصفر في محلات الصاغة مع أول تعاملات اليوم.

عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2914 جنيه للبيع و 2937 جنيه للشراء.



ارتفاع طفيف



وارتفع سعر الذهب في مصر أمس مقدار 10 جنيهات في محلات الصاغة.

عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2186 جنيه للبيع و 2203 جنيه للشراء.

عيار 14



ووصل سعر عيار 14 نحو 1700 جنيه للبيع و 1713 جنيه للشراء.

أوقية الذهب



وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 90.634 ألف جنيه للبيع و 91.345 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.914 مليون جنيه للبيع و 2.94 مليون جنيه للشراء

الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20.4 ألف جنيه للبيع و 20.56 ألف جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا



يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

مجلس الذهب العالمي



خلال الأسبوع الماضي أعلن مجلس الذهب العالمي عن تقرير اتجاهات الذهب خلال الربع الثالث، حيث أظهر ارتفاع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بمقدار 337 طن وهو ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنوي في بيانات مجلس الذهب العالمي، ولكنه أقل من مشتريات البنوك في الربع الثالث من عام 2022 عندما كان بقيمة 459 طن.

بينما منذ بداية العام ارتفع الطلب من البنوك المركزية بنسبة تفوق 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل مستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب.

وانخفض الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 296 طن بقيادة انخفاض حاد في الطلب من المنطقة الأوروبية. بينما تراجع استهلاك المجوهرات والمشغولات الذهبية بشكل طفيف بانخفاض 2% على أساس سنوي إلى 516 طن بسبب قوة أسعار الذهب.

احتياطيات الذهب المعلن عنها من قبل البنوك المركزية العالمية قد ارتفع بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالية مبيعات البنوك 1 طن فقط مقابل شراء 78 طن الأمر الذي يدل على قوة عمليات شراء البنوك المركزية من الذهب.

وأظهرت البيانات أن جميع المشترين من البنوك المركزية في شهر سبتمبر كان من الأسواق الناشئة، حيث اشترى البنك المركزي الصيني أكبر كمية من الذهب بمقدار 26 طن يليه البنك المركزي البولندي والبنك الأوزبكي.

