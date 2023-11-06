400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

يهتك كثير من المصريين بالبحث عن سعر الذهب اليوم في مصر، خاصة بعدما قفز المعدن الأصفر بقوة خلال الأيام الماضية، ولكن تراجع مجددا ، بالتزامن مع تذبذب أسعار الأوقية عالميا.

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سعر الذهب اليوم في مصر

ويعتبر سعر الأصفر هو ما يبحث عنه المقبلون على الشراء والبيع ، حيث تراجع سعر الذهب من أعلى سعر وصل له قبل أيام قليلة بشكل ملحوظ، فبعد أن تخطى الجنيه الذهب 21080 جنيهات ، سجل اليوم نحو 20640 جنيها بفارق نحو 400 جنيه.

الذهب

ويعتبر الجنيه الذهب من أكثر ما يحبه الراغبون في استثمار أموالهم ، فكل جنيه يزن 8 جرامات من أعلى عيار في السوق وهو عيار 24.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر

وتهتم الشريحة الأكبر من المتعاملين على سعر الذهب بالتعرف على سعر الجرام عيار 1 في السوق اليوم ، والي سجل نحو 2560 جنيها بعد لامس الـ 2650 جنيها قبل أيام قليلة.

ويعتبر سعر الذهب عيار 21 أهم ما يبحث عنه المقبلون على الخطوبة لأن الشبكة يتم شراؤها من هذا العيار وكذلك عيار 18.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

اما عن سعر الذهب عيار 18 فتراجع ليبدأ سعره اليوم من أقل من 2200 جنيه ، تحديدا نحو 2,194 جنيها ، بعدما تخطى الـ 2256 جنيها.

ويعتبر عيار 18 من الأعيرة المفضلة عند شراء الخواتم بكافة أشكالها وكذلك الغوايش وبعض المشغولات الذهبية الآخرى، حيث يكثر التعامل عليه في البيع والشراء في محلات الصاغة المختلفة.

الذهب

سعر الذهب مباشر الآن في مصر

ويقدم لكم موقع صدى البلد اليوم سعر الذهب بكافة أعيرته بدون مصنعية و بالمصنعية خلال وقت البيع أو الشراء :

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر، 2,949 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين ، 2,580 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 2,211 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 14 للشراء: 1,720 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين ، عيار 24 للبيع: 20,480 جنيها.

الذهب

بيان البنك المركزي

وفي بيان رسمي أمس ، أعلن البنك المركزى، ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أكتوبر ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وبحسب بيان البنك المركزي المصري بلغت قيمة الارتفاع في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر نحو 131 مليون دولار.