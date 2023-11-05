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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب

يعتبر سعر الذهب اليوم في مصر من أهم ما يبحث عنه الملايين يوميا ، خاصة مع القفزة الأخيرة للمعدن الأصفر بعدما سجل مستويات متدنية بنهاية سبتمبر الماضي.

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ويهتم المقبلون على الشراء بمعرفة سعر عيار 21 الآن في مصر ، فهو من الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية، وكذلك عيار 18  خاصة عند شراء المشغولات الذهبية المختلفة بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية عالميا عن 2000 دولار.

الذهب 

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

وتحرك  سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر ، حيث سجل اليوم نحو  2,186  جنيها بعد 2,177 أمس ، فيما يظل متراجعا عن قيمته 2258 جنيها والتي سجلها قبل أيام قليلة.

ويبحث المقبلون على الزواج على عيار 18 بالتحديد لشراء المشغولات الخاصة بالخطوبة، فهو منتشر كثيرا أيضا في سوق الصاغة المختلفة.

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر 

وتحرك سعر الجنيه الذهب بشكل ملحوظ ، ليصل الفارق بين أقل سعر له قبل يومين وأعلى سعر لها اليوم ما يزيزد على 300 جنيه ، حيث سجل سعره الأعلى في السوق اليوم نحو 20,560 جنيه بعدما سجل 20240 ، فيما سجل قبل عدة أيام 21080 جنيها.

ويعتبر الجنيه الذهب من أبرز ما يبحث عنه الراغبون في الاستثمار وهو يزن نحو 8 جرامات من أعلى عيار متواجد في محلات الصاغة وهو عيار 24.

الذهب 

سعر الذهب مباشر الآن في مصر

وينشر موقع صدى البلد اليوم  سعر جرام الذهب من عيار 21 بدون مصنعية وبالمصنعية خلال وقت البيع أو الشراء، ليتحرك اليوم مقارنة بسعر الأمس.

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر، 2,937 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,570 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم الأحد : 2,203 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14 للشراء: 1,713 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع: 20,400  جنيه.

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