كسر حاجز الـ 2500.. تطورات جديدة في أسعار الذهب

تحظي أسعار الذهب بأهمية كبيرة لدي الكثير من المواطنين خاصة الراغبين في الاستثمار حيث يعد المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة فى ظل ارتباك الأسعار.

استقرار في أسعار الذهب

كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:-

عيار 24 بيع 2,903 شراء 2,926

عيار 22 بيع 2,661 شراء 2,682

عيار 21 بيع 2,540 شراء 2,560

عيار 18 بيع 2,177 شراء 2,194

عيار 14 بيع 1,693 شراء 1,707

عيار 12 بيع 1,451 شراء 1,463

الاونصة بيع 90,279 شراء 90,990

الجنيه الذهب بيع 20,320 شراء 20,480

الكيلو بيع 2,902,857 شراء 2,925,714

سعر الذهب بالمصنعية



تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة انخفاض طفيف لكن المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريبا في ظل الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية ، بحسب وكالة رويترز.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفاض بنسبة 0.1 % إلى 1994.15 دولار للأوقية فيما تراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2003.60 دولار.

كما وسجل الذهب ارتفاع في المعاملات الفورية بما وصل إلى 2009.29 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو ، مع بحث المستثمرين عن الأمان وسط أزمة الشرق الأوسط.

وأدى الإقبال على الملاذات الآمنة لصعود الذهب من 1809.50 دولار في السادس من أكتوبر، أي قبل يوم واحد من هجوم المقاومة الفلسطينية على إسرائيل. ويتجه الآن لتحقيق زيادة شهرية 8%، وهي النسبة الأعلى منذ نوفمبر 2022.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 23.17 دولار، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 928.58 دولار، لكن كليهما يتجه لتحقيق مكاسب شهرية.

وتراجع البلاديوم 0.3 % إلى 1124.69 دولار ويتجه إلى تكبد انخفاض يزيد على 9% هذا الشهر.