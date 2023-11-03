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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. تفاصيل

الذهب
الذهب

الذهب.. قدمت الإعلامية فرح سعيد خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2920 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2555 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2190 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 20440 جنيه.

الذهب أسعار الذهب الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 الجنيه الذهب

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