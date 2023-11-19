8 جنيهات دفعة واحدة..زيادة جديدة في أسعار السجائر |اعرف وصلت كام ؟

أصدرت شركات السجائر في مصر، قرارًا برفع أسعار منتجاتها بنسب متفاوتة، وذلك في إطار تداعيات قرار تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي أقرتها الحكومة المصرية في يونيو الماضي.

ارتفاع أسعار السجائر

وبحسب ما أعلنته الشركات، فقد ارتفعت أسعار السجائر الأجنبية بنسبة تراوحت بين 5 و10%، حيث زاد سعر علبة سجائر وينستون أحمر من 35 إلى 43 جنيهًا، وسعر علبة سجائر كاميل أصفر من 45 إلى 50 جنيهًا، وسعر علبة سجائر اكتفيت من 48 إلى 53 جنيهًا.

رفعت شركات السجائر المحلية والأجنبية في مصر أسعار منتجاتها بنسب متفاوتة، حيث أعلنت شركة أدخنة النخلة عن رفع أسعار منتجاتها من السجائر الأجنبية بزيادة بلغت نحو 8 جنيهات، كما أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر المحلية والمعسل والسيجار ودخان الشعر.

قائمة أسعار السجائر اليوم



وجاءت الزيادة على أصناف من السجائر الأجنبية التالية:

سجائر وينستون أحمر بـ 43 جنيها

سجائر وينستون أزرق بـ 43 جنيها

سجائر وينستون سيلفر بـ 43 جنيها

سجائر وينستون كاستر بـ 43 جنيها

سجائر وينستون توت بـ 45 جنيها

سجائر كاميل أصفر بـ 50 جنيها

سجائر كاميل أزرق بـ 50 جنيها

سجائر اكتفيت بـ 53 جنيها.



أسعار السجائر اليوم

وبالنسبة للسجائر المحلية، فقد ارتفعت الأسعار كالتالي:

ارتفع سعر سجائر كليوباترا بوكس "10 سجائر" من 15 إلى 20 جنيها.

زاد سعر سجائر كليوباترا-كينج سايز من 23 إلى 27 جنيها.

ارتفع سعر سجائر كليوباترا-سوفت كوين من 23 إلى 27 جنيها.

وارتفع سعر سجائر كليوباترا-بوكس(أبيض، ألوان) من 23 إلى 27 جنيها.

ارتفع سعر سجائر (بوسطن، بلمونت) من 24 إلى 27 جنيها.

زاد سعر سجائر كليوباترا سوبر من 24 إلى 27 جنيها.

ارتفع سعر سجائر مونديال (أبيض ، أحمر ، سيلفر ) من 24 إلى 27 جنيها.

ارتفع سعر مونديال سويتش (بلوبيري ، منتول ) من 24 إلى 27 جنيها.

زاد سعر كليوباترا بلاك ليبول من 24 إلى 27 جنيها.

ارتفع سعر سجائر ماتوسيان سوبر من 24 إلى 27 جنيها.

وزاد سعر سجائر مونديال فايسروي- بال مال من 35 إلى 42 جنيها.

زيادة أسعار السجائر



تأتي هذه الزيادة في أسعار السجائر في إطار تداعيات قرار تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي أقرتها الحكومة المصرية في يونيو الماضي، حيث تضمنت هذه التعديلات زيادة الضريبة على السجائر بنسبة 10%.