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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«آي صاغة»: ترقب بالأسواق لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. وعيار 21 يسجل 2800 جنيه

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومًا بضعف الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وسط ترقب الأسوق محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس الإثنين، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2800 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 10 دولارات، لتسجل 1988 دولارًا.
 

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3200 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2400 جنيه، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1867 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 22400 جنيه.
 

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 45 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2720 جنيه، ولامس مستوى 2775 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2765 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1981 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1978 دولارًا. 
 

وفي سياق متصل، تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقى الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر المقبل، كما تتزايد التوقعات، باتباع الفيدرالي الأمريكي لسياسة التيسير النقدي، وخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول مايو 2024، ما يعزز من قوة الذهب كملاذ آمن خلال الفترة المقبلة.

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