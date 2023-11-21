320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

تحركت أسعار الذهب بقوه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-11-2023، على المستويين العالمي والمحلي، مدعومًا بضعف الدولار وعوائد السندات الأمريكية.
وتترقب الأسواق محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
تتوقع الأسواق أن يبقى الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر المقبل، كما تتزايد التوقعات، باتباع الفيدرالي الأمريكي لسياسة التيسير النقدي.
وخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول مايو 2024، ما يعزز من قوة الذهب كملاذ آمن خلال الفترة المقبلة.
سعر الذهب عالميا
وارتفع سعر الذهب عالميا إلى 2000 دولارا للأوقية، بعد أن سجل الـ 1989 دولار أمس الاثنين
سعر الذهب في مصر
وفي السوق المحلي ارتفع سعر الذهب بنحو 45 جنيها للجرام، فيما وصل سعر الجنيه الذهب في مصر22.480 جنيها مقابل 22.160 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 320 جنيها.
سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,790 شراء 2,810
سعر الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,391 شراء 2,409
سعر الذهب عيار 24
وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 3,189 شراء 3,211
سعر الذهب اليوم
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 3,189 شراء 3,211
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,923 شراء 2,944
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,790 شراء 2,810
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,391 شراء 2,409
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,860 شراء 1,873
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,594 شراء 1,606
|الاونصة
|بيع 99,165 شراء 99,875
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 22,320 شراء 22,480
|الكيلو
|بيع 3,188,571 شراء 3,211,429
أسعار الذهب بالأسواق
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 45 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2720 جنيه، ولامس مستوى 2775 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2765 جنيهًا،