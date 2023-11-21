عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

صدى البلد

تحركت أسعار الذهب بقوه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-11-2023، على المستويين العالمي والمحلي، مدعومًا بضعف الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وتترقب الأسواق محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

تتوقع الأسواق أن يبقى الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر المقبل، كما تتزايد التوقعات، باتباع الفيدرالي الأمريكي لسياسة التيسير النقدي.

 وخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول مايو 2024، ما يعزز من قوة الذهب كملاذ آمن خلال الفترة المقبلة.

txt

المؤشر تراجع.. مفاجأة في أسعار الدولار في مصر اليوم بالبنوك

txt

8 جنيهات دفعة واحدة..زيادة جديدة في أسعار السجائر |اعرف وصلت كام ؟

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى 2000 دولارا للأوقية، بعد أن سجل الـ 1989 دولار أمس الاثنين 

سعر الذهب في مصر 

 وفي السوق المحلي ارتفع سعر الذهب بنحو 45 جنيها للجرام، فيما وصل  سعر الجنيه الذهب في مصر22.480  جنيها مقابل 22.160 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 320  جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,790 شراء 2,810

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,391 شراء 2,409

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 3,189 شراء 3,211

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24بيع 3,189 شراء 3,211
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,923 شراء 2,944
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,790 شراء 2,810
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,391 شراء 2,409
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,860 شراء 1,873
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,594 شراء 1,606
الاونصةبيع 99,165 شراء 99,875
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 22,320 شراء 22,480
الكيلوبيع 3,188,571 شراء 3,211,429

أسعار الذهب بالأسواق

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 45 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2720 جنيه، ولامس مستوى 2775 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2765 جنيهًا،

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عالميا سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب سعر الذهب الان الفائدة الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تهدد إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

ولي العهد السعودي: طالبنا جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل

موضوعات متعلقة

مصر تعرض تجربتها في تطوير منظومة البنية المعلوماتية المتكاملة على 12 دولة

المؤشر تراجع.. مفاجأة في أسعار الدولار في مصر اليوم بالبنوك

وزيرة التخطيط: لن يتم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدون بنية تحتية متطورة

مباحثات مصرية قطرية لبحث سبل التعاون في مجالي الحوكمة والتنمية المستدامة

وزير الأوقاف ورئيس المركزي للتنظيم والإدارة يتفقدان امتحان المتقدمين لشغل وظائف بالوزارة

التخطيط وجنوب سيناء يناقشان إجراءات تنفيذ "مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية"

معهد التخطيط القومي ينظم ورشة عمل بعنوان "التمويل من أجل التنمية"

الإحصاء : 2.4 مليار طفل تحت 18 سنة من سكان العالم

ترشيحاتنا

"يا للعار حماس ركعتنا".. انتقادات شديدة داخل إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى

وزير الأوقاف يشيد بموقف الرئيس السيسي في مواجهة التحديات الخطيرة على المنطقة

السيسي: الأولوية لوقف الاعتداء على الفلسطينيين والنفاذ الآمن والمستدام للمساعدات

استعدادا لميدياما.. الأهلي يخوض ودية مع ناشئيه بالتتش

السيسي: المشاهد القاسية تجاه الفلسطينيين كشفت عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الإنساني

الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين بدءا من الخميس المقبل.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

4 عوامل تتسبب في تأخر الحمل.. الثانية هي الأخطر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حمص الشام؟

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

فيديو

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ