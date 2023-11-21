بدء تطبيق الرسوم على انستاباي وخدمات الدفع اللحظية .. في هذا الموعد



يبدأ البنك المركزي المصري مطلع العام المقبل في تفعيل الرسوم علي منظومة الدفع اللحظية IPN" وتطبيق إنستا باي، ضمن الإجراءات لتيسر خدمات الدفع الالكتروني .

وقال المهندس ايهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لشئون الدفع الالكتروني والخدمات الرقمية في البنك، أن ذلك التطبيق يعد من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية والتي يستند إليها البنك المركزي المصري في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.



أوضح أن بلغ عملاء تطبيق إنستا باي أكثر من 6.2 مليون عميل، وأسفرت جهود البنك المركزي لتحفيز التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني عن زيادة كبيرة في أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من مليون و200 ألف نقطة بيع وأعداد ماكينات الصراف الآلي إلى أكثر من 23 ألف ماكينة.

اشار الي أن عدد ماكينات نقاط البيع الإلكترونية حقق نسبة زيادة 62% من عام 2021 حتى سبتمبر 2023 حيث وصلت أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى مليون و200 ألف نقطة بيع إلكترونية بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 740 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2021.

أضاف أن قيمة معاملات نقاط البيع الإلكترونية بنهاية سبتمبر 2023 288.5 مليار جنيه بنسبة نمو 71% مقارنة بعام 2021، ووصول معاملات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت إلى ٦٩ مليار جنيه بزياده تقدر بـ١٦٩٪؜ عن عام ٢٠٢١.

أوضح أن أعداد حسابات محافظ الهاتف المحمول ارتفعت إلى أكثر من 36 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ30 مليون عن عام 2022 بزيادة 23%.

كما بلغت قيم معاملات محافظ الهاتف المحمول 853 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر لعام 2023، بزيادة تقدر بحوالي 325% عن عام 2021.

أضاف أن البنك البنك المركزي المصري أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية داخل جمهورية مصر العربية، حيث نجح في إطلاق منظومة ميزة ديجتال لمحافظ الهاتف المحمول عام 2017 ليصل عدد المحافظ إلى أكثر من 36 مليون محفظة وكذلك منظومة الدفع الوطنية للبطاقات "ميزة" في ديسمبر عام 2018، والتي ساهمت في زيادة أعداد بطاقات الدفع الالكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة بالسوق المصري.