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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

الذهب
الذهب

يهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب اليوم في مصر ، بالأخص سعر جرام الذهب من عياري 18 و21 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية للمشغولات، وذلك بعد أن شهد سعر الأصفر تذبذبا قويا خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهد سعر الذهب تراجعا بعدما سجل مستويات قياسية نتيجة قفزة جنونية ، وتخطى خلالها سعر الجرام عيار 21 ، نحو 2825 جنيها ليعود مجددا اليوم.

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سعر الذهب عيار 18 اليوم

وتبحث شريحة كبيرة عن سعر الجرام عيار 18 والذي يفضله الكثير في حركة البيع والشراء للمشغولات المختلفة، والذي تراجع عن 2400 جنيه.

وسجل سعر الجرام من عيار 18 بدءا من 2,336  جنيها للبيع اليوم ، وهو ما يبحث الكثير عنه عند شراء الشبكة للزواج.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتراجعت أسعار المعدن الثمين اليوم بقوة، حيث تراجع سعر الجنيه الذهب الذي يهتم بشرائه الكثير لحفظ الأموال والاستثمار، نحو 500 جنيه كاملة في ساعات، إذ سجل أعلى سعر له قبل ساعات نحو 22480  جنيها، ولكن تحرك وتراجع بسوق الصاغة إلى نحو 21,960 جنيها.

جرام الذهب عيار 21 الآن

ويبحث الكثير أيضا عن  سعر الجرام من هذا العيار، والذي تراجع ليهبط عن مستوى 2825 جنيها، إذ سجل اليوم أقل سعر له للبيع نحو 2,725  جنيها.

ويعتبر هذا السعر بدون إضافة المصنعية والضريبة والدمغة والتي تكون في الغالب بنحو قد لا يزيد في غالبية المحلات عن 150 -170 جنيها.

آخر أسعار الذهب مباشر 

ويقدم لكم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم  على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية، وللعلم يتغير السعر باستمرار على مدار اليوم، وقد تتغير هذه الأسعار بعد نشر هذا التقرير:

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر، 3,137 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة ، 2,745 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2,353 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 14 للشراء: 1,830 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة ، عيار 24 للبيع: 21,800  جنيها.

سعر الذهب عالميا 

وجل سعر الذهب عالميا ارتفاعا ، ووصل سعر الأوقية نحو1,994.79 دولار بحلول الساعة 1:07 صباحا بتوقيت جرينتش، فيما سجل نحو 2056 دولارا كأعلى سعر في يونيو الماضي.

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