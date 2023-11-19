200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

يبحث الكثير بشكل يومي عن سعر الذهب في محلات الصاغة، إذ يعتبر سعر الجرام من عياري 18 و21 الأكثر إقبالا وتعاملا عليهما في سوق الصاغة للمشغولات، أما الجنيهات الذهب والسبائك فتكون من عيار 24.

وشهد سعر الذهب اليوم في مصر تحركا إلى مستويات جديدة، حيث سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى في سوق الصاغة نحو 3,109 جنيهات.

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سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب خاصة الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 وهو العيار الأعلى في سوق الصاغة المصرية يبحث عنه الكثير ، والذي سجل تحركا مقابل أقل سعر سجله قبل ساعات، وهو 21,520 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم للشراء 21,760 جنيها ، ليكون الفارق بين أعلى سعر اليوم وأقل سعر أمس الأول نحو 240 جنيها، حيث يبحث عنه ويهتم به الكثير من الراغبون في بيع أو شراء الجنيه الذهب.

الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن

وتحرك سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، وهو ما تفضله شريحة كبيرة من المصريين عند الشراء خاصة شراء المشغولات الذهبية للشبكة.

وسجل سعر الجرام من العيار الأشهر في مصر نحو 2,690 جنيها للبيع كأقل سعر اليوم، وذلك بدون مصنعية.

أسعار الذهب عيار 18 الآن

كما يبحث الكثير عند شراء المشغولات الذهبية للشبكة، عن سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر، وذلك بعدما لامس الـ 2350 جنيها في ذروة الارتفاع.

وسجل سعر الجرام من عيار 18 بدءا من نحو 2,323 جنيها بعد أن سجل سعر الشراء قبل ساعات نحو 2297 جنيها .

الذهب

الذهب مباشر الآن

ويقدم لقم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم بالتفصيل لكافة الأعيرة بدون مصنعية وبالمصنعية، وللعلم يتغير السعر باستمرار على مدار اليوم، وقد تتغير هذه الأسعار بعد نشر هذا التقرير:

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر، 3,109 جنيهاًت.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,720 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 2,331 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14 للشراء: 1,813 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع: 21,680 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الراغبون في الشراء فقط بالتعرف على سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة بين 80-150 جنيها على كل جرام من المشغولات الذهبية، وقد تكون نسبة بين 6-10% في بعض محلات الصاغة.