عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1800 جنيه رسميًا الآن|الذهب يتراجع بمحلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

الذهب
الذهب

يبحث الكثيرون يوميا عن سعر الذهب في محلات الصاغة ، خاصة بعد تذبذب أسعار المعدن الثمين والذي شهد قفزة جنونية خلال الأيام الماضية وصلت به إلى مستويات قياسية ليعود وينخفض مجددا.

موضوعات  متعلقة:

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم الخميس 16-11-2023

آي صاغة: تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2695 جنيهًا

عاجل.. انخفاض سعر الذهب 400 جنيه.. وصدمة تنتظر المتلاعبين بالدولار

«آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2725 جنيهًا

سعر الذهب اليوم في مصر 

وسجل سعر الذهب خاصة الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 وهو العيار الأعلى في سوق الصاغة المصرية، تراجعا مقابل أعلى سعر سجله قبل ساعات، وهو 21760 جنيها.

الذهب 

ويبدأ سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع من 21,440 جنيها ، ليكون الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر نحو 320 جنيها، حيث يبحث عنه ويهتم به الكثير من الراغبون في بيع أو شراء الجنيه الذهب.

1800 جنيه

وسجل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 14 نحو 1800 جنيه رسميا وذلك بدون مصنعية وضريبة ودمغة.

سعر الذهب عيار 21 الآن 

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، وهو ما تفضله شريحة كبيرة من المصريين عند الشراء خاصة شراء المشغولات الذهبية، وذلك بعدما لامس الـ 2750 جنيها.

وسجل سعر الجرام من العيار الأشهر في مصر نحو 2,680  جنيها للبيع كأقل سعر اليوم، وذلك بدون مصنعية.

الذهب 

سعر الذهب عيار 18 الآن

كما تراجع سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر، في محلات الصاغة ، وذلك بعدما لامس الـ 2350 جنيها في ذروة الارتفاع.

وتراجع سعر الجرام من عيار 18 ليبدأ سعر البيع اليوم من نحو 2,297 بعد أن سجل سعر الشراء قبل ساعات قليلة نحو 2,331 جنيها .

الذهب مباشر الآن 

ويقدم لقم موقع صدى البلد  سعر الذهب اليوم بالتفصيل لكافة الأعيرة بدون مصنعية وبالمصنعية، وللعلم يتغير السعر باستمرار على مدار اليوم، وقد تتغير هذه الأسعار بعد نشر هذا التقرير:

الذهب 

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر، 3,086 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة ، 2,700 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم الجمعة : 2,314 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 14 للشراء: 1,800 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة ، عيار 24 للبيع: 21,440  جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21  بالمصنعية 

ويهتم المشترون بالتعرف على سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية ، حيث يتم إضافة بين 80-150 جنيها على كل جرام من المشغولات الذهبية ، وقد تكون نسبة بين 6-10 % في بعض محلات الصاغة.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 الان الذهب مباشر الآن سعر الذهب عيار 18 الآن سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

عقوبة تمتد لأمم إفريقيا ..ننشر كواليس استبعاد عاشور والشحات وحامد من المنتخب

موضوعات متعلقة

آي صاغة: تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2695 جنيهًا

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

2000 دولار| شعبة الذهب تكشف سبب ارتفاع سعره ومؤشر هبوطه

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 16-11-2023

قبل آخر السنة .. التموين تعلن مفاجأة بشأن الذهب والمعادن الثمينة |فيديو

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

بشرط .. نتنياهو يلوح بإمكانية إعلان هدنة مؤقتة في غزة

1800 جنيه رسميًا الآن|الذهب يتراجع بمحلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة 17-11-2023

حجز تذاكر القطارات من المنزل.. خطوات سهلة وبسيطة

ماذا حدث في دهب؟!| القصة الكاملة للسائح البولندي المتحر.ش.. قرار عاجل بترحيله ومنعه من دخول البلاد

البرازيل تتقدم على كولومبيا في تصفيات المونديال بالشوط الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب ولا أغرب.. أب يحبس طفلته في السيارة 5 ساعات

مثيرة للجدل دائما.. شاهد ملابس رانيا يوسف بالكواليس مع شريف منير

طربوش للميت عريس وطرحة للعروسة.. أسرار أقدم محل حانوتي في السيدة زينب..شاهد

الزيوت والكريمات مش جايبة نتيجة..أطعمة تعالج تساقط الشعر

فيديو

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ