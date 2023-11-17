1800 جنيه رسميًا الآن|الذهب يتراجع بمحلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

يبحث الكثيرون يوميا عن سعر الذهب في محلات الصاغة ، خاصة بعد تذبذب أسعار المعدن الثمين والذي شهد قفزة جنونية خلال الأيام الماضية وصلت به إلى مستويات قياسية ليعود وينخفض مجددا.

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سعر الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب خاصة الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 وهو العيار الأعلى في سوق الصاغة المصرية، تراجعا مقابل أعلى سعر سجله قبل ساعات، وهو 21760 جنيها.

الذهب

ويبدأ سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع من 21,440 جنيها ، ليكون الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر نحو 320 جنيها، حيث يبحث عنه ويهتم به الكثير من الراغبون في بيع أو شراء الجنيه الذهب.

1800 جنيه

وسجل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 14 نحو 1800 جنيه رسميا وذلك بدون مصنعية وضريبة ودمغة.

سعر الذهب عيار 21 الآن

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، وهو ما تفضله شريحة كبيرة من المصريين عند الشراء خاصة شراء المشغولات الذهبية، وذلك بعدما لامس الـ 2750 جنيها.

وسجل سعر الجرام من العيار الأشهر في مصر نحو 2,680 جنيها للبيع كأقل سعر اليوم، وذلك بدون مصنعية.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 الآن

كما تراجع سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر، في محلات الصاغة ، وذلك بعدما لامس الـ 2350 جنيها في ذروة الارتفاع.

وتراجع سعر الجرام من عيار 18 ليبدأ سعر البيع اليوم من نحو 2,297 بعد أن سجل سعر الشراء قبل ساعات قليلة نحو 2,331 جنيها .

الذهب مباشر الآن

ويقدم لقم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم بالتفصيل لكافة الأعيرة بدون مصنعية وبالمصنعية، وللعلم يتغير السعر باستمرار على مدار اليوم، وقد تتغير هذه الأسعار بعد نشر هذا التقرير:

الذهب

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر، 3,086 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة ، 2,700 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2,314 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 14 للشراء: 1,800 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة ، عيار 24 للبيع: 21,440 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويهتم المشترون بالتعرف على سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية ، حيث يتم إضافة بين 80-150 جنيها على كل جرام من المشغولات الذهبية ، وقد تكون نسبة بين 6-10 % في بعض محلات الصاغة.