تذبذب قوي في سعر الذهب.. عيار 21 يسجل 2640 جنيها اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب تذبذبا قويا غلب عليه الارتفاع خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية.
وتحرك سعر الذهب ما بين صعود وهبوط، على المستويين العالمي والمحلي.
علي المستوى العالمي ارتفع سعر الذهب نهاية الشهر الماضي وكسر حاجز ال ٢٠٠٠ دولار للأوقية ثم هبط إلى ١٩٣٨ ثم ارتفع مره أخرى إلى ١٩٦٠ دولارا.
وعن صناديق الاستثمار في الذهب، اضافت في المنطقة الأوروبية 33.3 طن من الذهب لتدعم مجمل الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار العالمي، ليصلح صافي الطلب إيجابي بمقدار 28.2 طن.
استمرت أسعار الذهب في الارتفاع عالميا ومحليا، خلال تعاملات الايام القليلة الماضية
وشهدت أسعار الذهب اليوم هدوءا نسبيا مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 15 -11-2023، في مصر على ارتفاع أمس الثلاثاء، وذلك مستوى جميع الأعيرة الذهبية.
وعلى المستوى العالمي فقد سجل سعر الذهب ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية وصل خلالها سعر الذهب عالميا، إلى 1960 دولارا للأوقية .
سعر الذهب عالميا
سجل سعر الذهب عالميا إلى 1960 دولارا للأوقية، بعد أن سجل الـ 1930 دولار الأحد الماضي
ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الأربعاء 15-11-2023، خلال مستهل التعاملات وعلى مدار اليوم، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار السلع والدولار وغيرها من الخدمات التي تهم القاريء.
سعر الذهب في مصر
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 21.120 جنيها مقابل 20,760 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 360 جنيها.
سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,620 شراء 2,640
سعر الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,246 شراء 2,263
سعر الذهب عيار 24
وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 2,994 شراء 3,017
سعر الذهب اليوم
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,994 شراء 3,017
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,745 شراء 2,766
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,620 شراء 2,640
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,246 شراء 2,263
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,747 شراء 1,760
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,497 شراء 1,509
|الاونصة
|بيع 93,122 شراء 93,833
|الجنيه الذهب
|بيع 20,960 شراء 21,120
|الكيلو
|بيع 2,994,286 شراء 3,017,143
أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA)- أنه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8587 طنا بنسبة 2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 551.3 مليار دولار.