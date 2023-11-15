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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب قوي في سعر الذهب.. عيار 21 يسجل 2640 جنيها اليوم الأربعاء

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب تذبذبا قويا غلب عليه الارتفاع خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية.

وتحرك سعر الذهب ما بين صعود وهبوط، على المستويين العالمي والمحلي. 

علي المستوى العالمي ارتفع سعر الذهب نهاية الشهر الماضي وكسر حاجز ال ٢٠٠٠ دولار للأوقية ثم هبط إلى ١٩٣٨ ثم ارتفع مره أخرى إلى ١٩٦٠ دولارا.

وعن صناديق الاستثمار في الذهب، اضافت في المنطقة الأوروبية 33.3 طن من الذهب لتدعم مجمل الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار العالمي، ليصلح صافي الطلب إيجابي بمقدار 28.2 طن. 


استمرت أسعار الذهب في الارتفاع عالميا ومحليا، خلال تعاملات الايام القليلة الماضية 

وشهدت أسعار الذهب اليوم هدوءا نسبيا مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 15 -11-2023، في مصر على ارتفاع أمس الثلاثاء، وذلك مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وعلى المستوى العالمي فقد سجل سعر الذهب ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية وصل خلالها سعر الذهب عالميا، إلى  1960 دولارا للأوقية .

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سعر الذهب عالميا

سجل  سعر الذهب عالميا إلى 1960 دولارا للأوقية، بعد أن سجل الـ 1930 دولار الأحد الماضي

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الأربعاء 15-11-2023، خلال مستهل التعاملات وعلى مدار اليوم، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار السلع والدولار وغيرها من الخدمات التي تهم القاريء.

 

سعر الذهب في مصر 

 سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 21.120  جنيها مقابل 20,760 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 360  جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,620 شراء 2,640

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,246 شراء 2,263

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 2,994 شراء 3,017

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24بيع 2,994 شراء 3,017
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,745 شراء 2,766
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,620 شراء 2,640
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,246 شراء 2,263
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,747 شراء 1,760
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,497 شراء 1,509
الاونصةبيع 93,122 شراء 93,833
الجنيه الذهببيع 20,960 شراء 21,120
الكيلوبيع 2,994,286 شراء 3,017,143

 أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA)-  أنه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8587 طنا بنسبة 2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 551.3 مليار دولار.

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