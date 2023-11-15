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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل ثمن من أشهر.. هبوط غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

صدى البلد

 انخفضت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء  15-11-2023، في المزارع والأسواق، حيث واصلت التراجع على مستوى جميع الأنواع. 

جاء ذلك عقب تراجع سعر الدواجن البيضاء بنحو 10 جنيهات للكيلو منذ منتصف الشهر الماضي.

 

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الاربعاء بنحو 5 جنيهات في الكيلو الواحد.

وبدأت اسعار مدخلات الانتاج في الارتفاع مره اخرى بعد أن تراجعت أسعار الخامات في التراجع مقارنة بأسعار بداية الشهر الجاري.

وارتفعت أسعار الذرة مسجلة 14200  والصويا 33 ألف جنيه ووصل  سعر العلف إلى 22.5 الف جنيه للطن.

 أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 15-11-2023 في المزارع والأسواق، سجلت 61 جنيها للكيلو في المزارع مقارنة بـ 76 جنيها بداية الشهر الجاري.

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 وكان اتحاد منتجي الدواجن خفض أسعار الدواجن البيضاء والبيض ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع.

وهبطت سعر الدواجن البيضاء بنحو 10 جنيهات منذ منتصف الشهر الجاري، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم نحو 61 جنيها للكيلو مقارنة بـ 76 جنيها بداية الشهر الجاري.

سعر الكتكوت اليوم 

سعر كتكوت ابيض أهالي 26 جنيها
سعر كتكوت ابيض شركات 30 جنيها
سعر كتكوت ساسو 22 جنيها
سعر كتكوت بلدي 11 جنيها
سعر كتكوت زري 15 جنيها

أسعار الأعلاف اليوم 

 سجل سعر علف الدواجن 22.5 ألف  جنيه للطن، 

أسعار الدواجن للمستهلك

سجلت أسعار الدواجن في الأسواق تراجعا بنحو 10 جنيهات وتراوح سعر الدواجن البيضاء في الأسواق بين 69 و 71 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم 

  • وعن أسعار البيض اليوم الاربعاء  15-11-2023، سجل سعر طبق البيض الأبيض 123 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيهًا، في المجمعات الاستهلاكية والعربيات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة.
  • اما سعر البيض الأحمر فسجل 125 ليصل إلى المستهلك بنحو 135 و138 جنيهًا للطبق ، في
  • وصل سعر البيض البلدي إلى 155 جنيهًا للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 160 و165 جنيهًا للطبق.

أسعار الدواجن اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الأخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 61 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 69 و71جنيهًا للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 97 جنيها للكيلو، ليصل إلى المواطن بنحو 104 و106 جنيهات.
  • وسعر الدواجن البلدي حر استقر عند  105 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  63 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 155 و160 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار الأعلاف

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 18 و23 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 22.5 ألف جنيه للطن.

وتعد صناعة الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التى تسهم بشكل كبير فى توفير مصادر البروتين الحيوانى، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيوانى الأخرى.

 

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