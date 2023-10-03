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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رغم ارتفاع الدواجن.. انخفاض مفاجيء في سعر البيض بالأسواق

صدى البلد

انخفضت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 3-10-2023، على الرغم من ارتفاع سعر الدواجن البيضاء ع على مدار الأسبوعين الماضيين بنحو 10 جنيهات تقريبا.

كما سجلت أسعار الكتكوت الابيض  متراوحا بين 25و30 جنيها للكتكوت الواحد.

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أسعار البيض اليوم 

  • أسعار البيض اليوم الثلاثاء 3-10-2023، استقرت، انخفضت بنحو جنيهين وسجل سعر طبق البيض الأبيض 123 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيها.
  • سجل سعر البيض الأحمر إلى 126 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 132 و135 جنيها.
  • استقر سعر البيض البلدي إلى 130 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 135 و140 جنيها للطبق.

أسعار الدواجن اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر   2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الأخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن اليوم 

  • سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 75 جنيها  للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 83 و85 جنيها للكيلو
  • سعر الدواجن الساسو وصل إلى  92 جنيها للكيلو.
  • واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 105 جنيهات للكيلو.

سعر الدواجن اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  65 و67 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 170 و175 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار الأعلاف اليوم 

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 18 و21.5 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 19 ألف جنيه للطن.

تعد صناعة الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التى تسهم بشكل كبير فى توفير مصادر البروتين الحيوانى، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيوانى الأخرى.

وتتميز لحوم الدواجن بارتفاع قيمتها الغذائية، إذ ترتفع بها نسبة البروتين وتنخفض بها نسبة الدهون الضارة عن باقى المصادر الأخرى للحوم.

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