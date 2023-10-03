أطول سلسلة خسائر عالميا.. ننشر أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

واصلت أسعار الذهب عالميا خسائرها، خلال تداولات اليوم، الثلاثاء 3-10-2023، للجلسة السابعة على التوالي.
وذلك في ظل ضغط سلبي كبير على المعدن النفيس ناتج عن ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بالإضافة إلى تزايد التوقعات برفع جديد في الفائدة قبل نهاية العام.
وفي المعاملات الفورية، انخفضت أسعار الذهب خلال جلسة اليوم لتسجل أدنى مستوى منذ شهر مارس الماضي عند 1815 دولارا للأونصة، قبل أن يقلص الذهب هذه الخسائر ويتداول عند المستوى 1826 دولارا للأونصة.
وسجل الذهب أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022، وذلك في ظل تأكيدات من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت، خاصة بعد البيانات الأفضل من المتوقع التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي.
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع “صدى البلد” الاخباري سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3-10-2023، ضمن نشرته الخدمية.
سعر الذهب عيار 24
سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 2,451 شراء 2,463
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار 21 بيع 2,145 شراء 2,155
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 1,839 شراء 1,847
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,451 شراء 2,463
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,247 شراء 2,258
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,145 شراء 2,155
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,839 شراء 1,847
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,430 شراء 1,437
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,226 شراء 1,231
|الاونصة
|بيع 76,239 شراء 76,595
|الجنيه الذهب
|بيع 17,160 شراء 17,240
|الكيلو
|بيع 2,451,429 شراء 2,462,857
الانخفاض الحاد في مستويات الذهب منذ بداية الأسبوع الماضي تسبب في التشبع في عمليات البيع بشكل قد يدفع معه سوق الذهب إلى البحث عن قاع ليبدأ في التعافي أو التحركات العرضية لإيقاف هذا الانخفاض الحاد.
الدعم المتوقع لأسعار الذهب الفورية على المدى القصير يتراوح بين 1815 – 1808 دولارا للأونصة، وقد تساعد هذه المستويات على توقف هبوط الذهب والتعافي إلى المستوى 1850 دولارا للأونصة، وفي حالة اختراق هذا المستوى سيعمل الذهب على تثبيت أقدامه بعض الشيء والاستقرار في تداولاته.