عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أطول سلسلة خسائر عالميا.. ننشر أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب عالميا خسائرها، خلال تداولات اليوم، الثلاثاء 3-10-2023، للجلسة السابعة على التوالي. 

وذلك في ظل ضغط سلبي كبير على المعدن النفيس ناتج عن ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بالإضافة إلى تزايد التوقعات برفع جديد في الفائدة قبل نهاية العام.

وفي المعاملات الفورية، انخفضت أسعار الذهب خلال جلسة اليوم لتسجل أدنى مستوى منذ شهر مارس الماضي عند 1815 دولارا للأونصة، قبل أن يقلص الذهب هذه الخسائر ويتداول  عند المستوى 1826 دولارا للأونصة.

txt

الطماطم نزلت النص.. تحرك مفاجئ في أسعار الخضراوات

txt

بعد وصول الكتكوت لـ30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

وسجل الذهب أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022، وذلك في ظل تأكيدات من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت، خاصة بعد البيانات الأفضل من المتوقع التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الاخباري سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3-10-2023، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 2,451 شراء 2,463

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بيع 2,145 شراء 2,155

txt

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

txt

آخر فرصة للتخزين.. أسعار المانجو بجميع أنواعها بالأسواق

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 1,839 شراء 1,847

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,451 شراء 2,463
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,247 شراء 2,258
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,145 شراء 2,155
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,839 شراء 1,847
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,430 شراء 1,437
أسعار الذهب  عيار 12بيع 1,226 شراء 1,231
الاونصةبيع 76,239 شراء 76,595
الجنيه الذهببيع 17,160 شراء 17,240
الكيلوبيع 2,451,429 شراء 2,462,857

 

الانخفاض الحاد في مستويات الذهب منذ بداية الأسبوع الماضي تسبب في التشبع في عمليات البيع بشكل قد يدفع معه سوق الذهب إلى البحث عن قاع ليبدأ في التعافي أو التحركات العرضية لإيقاف هذا الانخفاض الحاد. 

الدعم المتوقع لأسعار الذهب الفورية على المدى القصير يتراوح بين 1815 – 1808 دولارا للأونصة، وقد تساعد هذه المستويات على توقف هبوط الذهب والتعافي إلى المستوى 1850 دولارا للأونصة، وفي حالة اختراق هذا المستوى سيعمل الذهب على تثبيت أقدامه بعض الشيء والاستقرار في تداولاته. 

الذهب أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم سوق الذهب سعر الذهب مصر سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

أجواء الخريف.. أمطار متفاوتة في هذه المناطق| تحذير هام

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

موضوعات متعلقة

%5.9؜ ارتفاعا في حالات الطلاق و5.6% في عقود الزواج عام 2022

محمود محيي الدين: توفير بيئة صحية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان

وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة يواصلان فعاليات مبادرة كن سفيرا

التخطيط تختتم برنامج إدارة المشروعات بالشراكة مع USAID

مساعد وزيرة التخطيط: تعميم مبادرة القرية الخضراء ضمن مناطق “حياة كريمة”

نائب وزيرة التخطيط يفتتح ورشة عمل مبادرة كن سفيرا "تخضير الاستثمارات العامة "

انطلاق مؤتمر تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة برعاية وزير المالية بالقاهرة

حكاية وطن.. لأول مرة يتم وضع حد أدنى لأجور القطاع الخاص بمصر

ترشيحاتنا

توك شو.. مايان السيد تتصدر التريند مجددا وتحذير عاجل من عالم الزلازل

وزير التنمية المحلية: تقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال بهولندا للاستثمار في مصر

مساجد آل البيت تستعيد بريقها في عهد السيسي.. صور

رئيس الوزراء: الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية لإنشاء العاصمة الإدارية

وفرة في السلع الأساسية.. الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض الأسعار

للمقبلين على الزواج.. طرح شقق سكنية 90 مترا متشطبة بـ350 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

بملابس مقتبسة من الألعاب الإلكترونية.. ساندي تتألق بلوك عصري خلال حفلها بالكوربة

ألفاظ غريبة| ماذا قال محمود علاء لـ مدحت عبد الهادي؟

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

فيديو

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

العالم الهولندي يحذر من زلزال شديد في هذا الموعد | ماذا قال ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ