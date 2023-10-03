أطول سلسلة خسائر عالميا.. ننشر أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

واصلت أسعار الذهب عالميا خسائرها، خلال تداولات اليوم، الثلاثاء 3-10-2023، للجلسة السابعة على التوالي.

وذلك في ظل ضغط سلبي كبير على المعدن النفيس ناتج عن ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بالإضافة إلى تزايد التوقعات برفع جديد في الفائدة قبل نهاية العام.

وفي المعاملات الفورية، انخفضت أسعار الذهب خلال جلسة اليوم لتسجل أدنى مستوى منذ شهر مارس الماضي عند 1815 دولارا للأونصة، قبل أن يقلص الذهب هذه الخسائر ويتداول عند المستوى 1826 دولارا للأونصة.

وسجل الذهب أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022، وذلك في ظل تأكيدات من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت، خاصة بعد البيانات الأفضل من المتوقع التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الاخباري سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3-10-2023، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 2,451 شراء 2,463

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بيع 2,145 شراء 2,155

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 1,839 شراء 1,847

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,451 شراء 2,463 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,247 شراء 2,258 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,145 شراء 2,155 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,839 شراء 1,847 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,430 شراء 1,437 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,226 شراء 1,231 الاونصة بيع 76,239 شراء 76,595 الجنيه الذهب بيع 17,160 شراء 17,240 الكيلو بيع 2,451,429 شراء 2,462,857

الانخفاض الحاد في مستويات الذهب منذ بداية الأسبوع الماضي تسبب في التشبع في عمليات البيع بشكل قد يدفع معه سوق الذهب إلى البحث عن قاع ليبدأ في التعافي أو التحركات العرضية لإيقاف هذا الانخفاض الحاد.

الدعم المتوقع لأسعار الذهب الفورية على المدى القصير يتراوح بين 1815 – 1808 دولارا للأونصة، وقد تساعد هذه المستويات على توقف هبوط الذهب والتعافي إلى المستوى 1850 دولارا للأونصة، وفي حالة اختراق هذا المستوى سيعمل الذهب على تثبيت أقدامه بعض الشيء والاستقرار في تداولاته.