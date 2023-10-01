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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم نزلت النص.. تحرك مفاجئ في أسعار الخضراوات

الطماطم
الطماطم

تراجعت أسعار الطماطم في الاسواق اليوم الاحد، وتراوح سعر الطماطم بين 5 إلى 10 جنيهات للكيلو بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 15و18 جنيها.

وانخفض سعر البصل بنحو 9 جنيها للكيلو، متراوحا بين 14و19 جنيها مقارنة بـ 25 جنيها بداية الاسبوع الماضي.

وقف تصدير البصل 2023

واليوم الاحد 1 أكتوبر 2023، هو اليوم الاول لتطبيق قرار وزارة التجارة والصناعة بـ حظر تصدير البصل حتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر.

وتراوح سعر البطاطس بين 8 و12 جنيها للكيلو.

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أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 6.5 جنيه للكيلو.
والرومي بـ 3 جنيهات للكيلو.
والأبيض بـ 6.5 جنيه.
أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 11 جنيها.
 الفلفل الحامي البلدي إلى 10 جنيهات.
الألوان تراوح بين 20و34 جنيها للكيلو.
والملوخية بـ 4.5 جنيه.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وتراجع سعر الكيلو الخيار الصوب إلى 6 جنيهات مقارنة بـ 8 جنيهات للكيلو، والبامية 35 جنيهًا، والثوم 30 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 5 جنيهات، والبطاطا 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاحد

وارتفع سعر البرتقال البلدي إلى 17 جنيها مقارنة 10 جنيهات الاسبوع الماضي
البرتقال أبو سرة 14 جنيها.
والجريب فروت 5 جنيهات.   
الليمون البلدي 7 جنيهات. 
والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا.
والتفاح المصري 25 جنيها.
والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

  • وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 22 جنيها.
  • الأفوكاتو 90 جنيها.
  • الكانتلوب 15 جنيها.
  • سجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا.
  • العنب بناتي الأحمر والأصفر 24 جنيها للكيلو.
  • الخوخ المستورد 40 جنيهًا.
  • الأناناس 50 جنيهًا.
  • سجّل الكيوي 26 جنيهًا.
  • المانجو البلدي 20 جنيها.
  • المانجو الزبدية 30 جنيها.
  • المانجو الفونس 34 جنيهاً.
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