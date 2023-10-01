عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تبدأ من 190 جنيهًا.. تراجع أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 1-10-2023

صدى البلد

تراجعت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 1-10-2023، وتراوح سعر اللحوم بين 260 و300 جنيهًا للكيلو الواحد، ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية وكذلك في محال الجزارة.

 

سعر اللحوم المستوردة 

وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية لحوم طازجة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وتبيع المنافذ التموينية كيلو اللحوم الطازجة السودانية بـ 220 جنيهاً.

txt

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

txt

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

txt

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

txt

الاسترليني انخفض.. أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم

سعر اللحوم اليوم

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، الاحد 1 أكتوبر 2023، في محال الجزارة، وفقًا لآخر تحديث لـ أسعار اللحوم البلدي ، إلى جانب  أسعار اللحم الجملي، إضافة إلى أسعار الكبدة، وأيضًا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة.

تراوجت أسعار اللحوم البلدي اليوم الاحد 1-10-2023، بين 260 و300 جنيها، وقد تصل أفضل القطعيات إلى 350 جنيها في بعض المناطق. 

سعر اللحوم المجمدة

ويتراوح سعر اللحم البرازيلي بين 190 و250 جنيها واللحوم الهندي بسعر يتراوح بين 170 جنيها للمفروم و230 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 210 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو اللحوم الجملي 230 و280 جنيها والبرجر 250 جنيها والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ والضانى البرقى 380 جنيها.

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ملف الثروة الحيوانية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية حاليا، وهو الأمر الذى أدى إلي ارتفاع حجم الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف الحصرى في تصريحات على هامش تنظيم حزب مستقبل وطن بالدقهلية، قافلة بيطرية مجانية بمركز شربين، بالتنسيق مع كلية الطب البيطري ومعهد بحوث صحة الحيوان، أن الدولة تستهدف من خلال جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والألبان.

وأشار إلي أن الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان ارتفع خلال العامين الماضيين ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة، حيث ننتج حاليا نحو ٦٠ % من استهلاكنا المحلي من اللحوم، و نستورد الباقى، وكذلك الألبان ننتج نحو ٧٠% من الاستهلاك.

 

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال العمل علي إنتاج سلالات أكثر انتاجا من اللحوم والألبان، بالإضافة إلي التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا عبر مشروعات الاستصلاح الجديدة وتشجيع المستثمرين علي زراعتها وتطبيق نظام الزراعات التعاقدية معها.

اللحوم سعر اللحوم اليوم سعر اللحوم مصر اليوم أسعار اللحوم البلدي سعر اللحوم المجمدة سعر اللحوم المستورد التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضبط متهمين اعتدوا على صاحب ورشة بأسلحة بيضاء في الغربية

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

فتح تحقيق ومنع النشر.. قرارات عاجلة بعد الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية التركية

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

وقف استيراد البنزين والسولار العام المقبل.. الحكومة تكشف السبب وتفجر مفاجأة سارة

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

موضوعات متعلقة

إعلان عاجل للمتقدمين لـ مسابقة 30 ألف معلم 2023.. اعرف التفاصيل

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

وزيرة التخطيط: مصر تقدمت 6 مراكز خلال 2023 عالميا في تحقيق التنمية

القومي للحوكمة: تعزيز التعاون مع ناميبيا وسيراليون ونسعى لتحسين أداء مصر عالميا

إعلان مهم من التنظيم والإدارة للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم مساعد

المصري للدراسات الاقتصادية" يناقش التجارب الدولية للنظم الرقابية وأهمية دور القطاع الخاص

ترشيحاتنا

مخدرات بحوالي 2.4 مليون جنيه.. سقوط عناصر اجرامية بمطروح والدقهلية

وزير الكهرباء: 13 دولة قدمت موافقتها على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة من مصر والسعودية

بسبب الغيرة.. عامل ينهي حياة زوجته ويحتفظ بها 20 يوما في الخصوص

السكر بـ 12.5 والمكرونة بـ6.5 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

«أبوالغيط» يدعو الدول العربية لتسريع إجراءات تفعيل اتفاقيتي إنشاء السوق المشتركة للكهرباء

قرعة مجموعات أبطال أفريقيا.. الأهلي يتجنب صن داونز وصدام محتمل مع بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لنشر ١٢.. أثارت السوشيال ميديا .. شاهد ماذا فعلت نانسي عجرم في فستانها بحفل دبي

مفاجأة للمواطنين| تراجع ملحوظ بأسعار البصل.. وهذا ثمنه في سوق العبور

الماميز قلبوا السوشيال ميديا.. شاهد أغرب تقاليع اللانش بوكس أول يوم دراسة

زلزال مدمر..تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن 3 أيام في أكتوبر

فيديو

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

أزمة نفسية.. لاعب نيس الفرنسي يحاول القفز من فوق كوبري لسبب غريب /فيديوجراف

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ