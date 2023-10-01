تبدأ من 190 جنيهًا.. تراجع أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 1-10-2023

تراجعت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 1-10-2023، وتراوح سعر اللحوم بين 260 و300 جنيهًا للكيلو الواحد، ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية وكذلك في محال الجزارة.

سعر اللحوم المستوردة

وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية لحوم طازجة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وتبيع المنافذ التموينية كيلو اللحوم الطازجة السودانية بـ 220 جنيهاً.

سعر اللحوم اليوم

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، الاحد 1 أكتوبر 2023، في محال الجزارة، وفقًا لآخر تحديث لـ أسعار اللحوم البلدي ، إلى جانب أسعار اللحم الجملي، إضافة إلى أسعار الكبدة، وأيضًا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة.

تراوجت أسعار اللحوم البلدي اليوم الاحد 1-10-2023، بين 260 و300 جنيها، وقد تصل أفضل القطعيات إلى 350 جنيها في بعض المناطق.

سعر اللحوم المجمدة

ويتراوح سعر اللحم البرازيلي بين 190 و250 جنيها واللحوم الهندي بسعر يتراوح بين 170 جنيها للمفروم و230 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 210 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو اللحوم الجملي 230 و280 جنيها والبرجر 250 جنيها والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ والضانى البرقى 380 جنيها.

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ملف الثروة الحيوانية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية حاليا، وهو الأمر الذى أدى إلي ارتفاع حجم الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف الحصرى في تصريحات على هامش تنظيم حزب مستقبل وطن بالدقهلية، قافلة بيطرية مجانية بمركز شربين، بالتنسيق مع كلية الطب البيطري ومعهد بحوث صحة الحيوان، أن الدولة تستهدف من خلال جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والألبان.

وأشار إلي أن الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان ارتفع خلال العامين الماضيين ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة، حيث ننتج حاليا نحو ٦٠ % من استهلاكنا المحلي من اللحوم، و نستورد الباقى، وكذلك الألبان ننتج نحو ٧٠% من الاستهلاك.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال العمل علي إنتاج سلالات أكثر انتاجا من اللحوم والألبان، بالإضافة إلي التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا عبر مشروعات الاستصلاح الجديدة وتشجيع المستثمرين علي زراعتها وتطبيق نظام الزراعات التعاقدية معها.