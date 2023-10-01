عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

صدى البلد

واصلت أسعار الدواجن اليوم الاحد 1-10-2023، الارتفاع في جميع المزارع والأسواق. 

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم نحو 74 جنيها للكيلو الواحد، مقابل 68 جنيها الأحد الماضي لتصل بذلك ارتفاع بنحو 6 جنيهات في الكيلو .

ووصل سعر الدواجن البيضاء إلى المستهلك متراوح بين  81 و 83 جنيها للكيلو.

 

سعر الدواجن للمستهلك 

سعر الدواجن اليوم الاحد 1-10-2023، ، 74 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 81 و 83 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الاحد 1 أكتوبر   2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الأخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن اليوم 

  • سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 73 جنيها  للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو وصل إلى  92 جنيها للكيلو.
  • واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 105 جنيهات للكيلو.

سعر الدواجن اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  65 و67 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانية اليوم بين 170 و175 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم 

  • أسعار البيض اليوم الأحد 1-10-2023، استقرت، وسجل سعر طبق البيض الأبيض 125 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيها.
  • سجل سعر البيض الأحمر إلى 127 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 132 و135 جنيها.
  • استقر سعر البيض البلدي إلى 130 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 135 و140 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم 

  • ارتفع سعر الكتكوت الأبيض ووصل  عند 30 جنيها .
  • سعر الكتكوت الساسو 18 جنيها.
  • سعر الكتكوت البلدي 10.25 جنيه.
  • سعر الكتكوت الفيومي 17.5 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم 

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 18 و21.5 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 19 ألف جنيه للطن.

تعد صناعة الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التى تسهم بشكل كبير فى توفير مصادر البروتين الحيوانى، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيوانى الأخرى وتتميز لحوم الدواجن بارتفاع قيمتها الغذائية إذ ترتفع بها نسبة البروتين وتنخفض بها نسبة الدهون الضارة عن باقى المصادر الأخرى للحوم.

الدواجن اسعار الدواجن اليوم سعر الدواجن البيضاء سعر الدواجن للمستهلك بورصة الدواجن سعر الدواجن اليوم الدواجن الساسو الدواجن البلدي أسعار البيض اليوم سعر الكتكوت اليوم الأعلاف سعر الدواجن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط: مصر تقدمت 6 مراكز خلال 2023 عالميا في تحقيق التنمية

القومي للحوكمة: تعزيز التعاون مع ناميبيا وسيراليون ونسعى لتحسين أداء مصر عالميا

إعلان مهم من التنظيم والإدارة للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم مساعد

المصري للدراسات الاقتصادية" يناقش التجارب الدولية للنظم الرقابية وأهمية دور القطاع الخاص

محيي الدين: العمل المناخي يجب أن يركز على القطاع الطبي وحماية الصحة العامة

5700 مشروع تشارك في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

صحة النواب: مصر بصدد تعديل القوانين لمواكبة التطور التكنولوجي في الشئون الطبية

التخطيط يختتم ورشة عمل حول "الذكاء الاصطناعي وفجوات سياسات البيانات في الصحة العالمية"

ترشيحاتنا

مدرسة بالجيزة تزين المقاعد بالبلالين لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسة

ماذا يحدث لو استغفرت 100 مرة ؟.. ورد نبوي لاتغفله الآن

إصابة 9 أشخاص في انفجار خط أنابيب نفط غربي أوكرانيا

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

لم يلبوا التوقعات.. أفغانستان تعلن إنهاء نشاط سفارتها في الهند

بتحية العلم وطابور الصباح.. مدارس القليوبية تستقبل الطلاب فى أول أيام الدراسة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

سحل امرأة هندية من ذوي القدرات في الشارع على يد ضابطتين

مسئول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي يحضره الوزراء

الجزيري اتضرب| تفاصيل خناقة مباراة الزمالك وأرتا سولار بعد الريمونتادا التاريخية

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ