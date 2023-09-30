73 جنيها.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة جديدة بشأن أسعار البيض والفراخ

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر كيلو الدواجن وصلت اليوم في المزرعة لـ 73 جنيها، وهذا ارتفاع كبير.



وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن سعر الكتكوت وصل لـ 30 جنيها، على الرغم من أن تكلفته 12 جنيها.



ولفت إلى أنه ضد استيراد منتج نهائي من الدواجن " فراخ مجمدة" ولكن في حالة استيراد كتكوت ويتم تربيته سيكون موفرا عن الذي يباع في الأسواق.



وأشار إلى أن الجميع يجب أن يعمل من أجل أن تستمر منظومة تربية الدواجن، ولا يخرج أحد من منظومة تربية الدواجن، وتستمر عجلة الإنتاج، ويكون هناك وفرة في المنتج، أنه يجب أن يكون هناك تحركات إيجابية لضبط التسعيرة، ويكون هناك هامش ربح معين.

وأوضح أن طبق البيض وصل سعره لـ 145 جنيها، أي أن كل بيضة بـ 5 جنيهات، أن تكلفة طبق البيض يساوي 5 كيلو علف، وأن سعر كيلو العلف بـ 17 جنيها، أي أن تكلفة طبق البيض في المزرعة بـ 85 جنيها، ويتم إضافة 10 جنيهات ربح، فالسعر العادل لـ طبق البيض 95 جنيها، أقل من 100 جنيه.



