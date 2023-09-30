الوحدة بـ 5 جنيهات.. شعبة الدواجن تكشف السعر العادل لـ طبق البيض

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن البروتين الأساسي لكل أفراد المجتمع هو الدواجن، والبيض، موضحًا أن المدارس بدأت وهناك إقبال على شراء البيض.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن طبق البيض وصل سعره لـ 145 جنيه، أي أن كل بيضة بـ 5 جنيهات.

السعر العادل لـ طبق البيض 95 جنيه

ولفت إلى أن تكلفة طبق البيض يساوي 5 كيلو علف، وأن سعر كيلو العلف بـ 17 جنيها، أي أن تكلفة طبق البيض في المزرعة بـ 85 جنيها، ويتم إضافة 10 جنيهات ربح، فالسعر العادل لـ طبق البيض 95 جنيه، أقل من 100 جنيه.

وأشار إلى أن كل تاجر وكل مربي لـ الدواجن، عليه أن يقوم بـ البيع بالسعر العادل، وعدم استغلال المواطنين.