عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

65 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

صدى البلد

استقرت أسعار الدواجن اليوم، السبت 30 سبتمبر 2023، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 65 جنيها في المزرعة، ويباع للمستهلك بداية من 70 جنيهًا.

تراجع أسعار الفراخ

وكان هبط منذ فترة سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ليسجل 65 جنيها فقط بالمزرعة، وتباع للمواطنين في المحال بدءا من 71 جنيهًا للكيلو وحتى 75، فيما يبدأ سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 71 جنيهًا وحتى 77 جنيهًا بعد ما سجل 95 جنيهًا.

 

 

 

 

 

 

واستقر سعر كيلو البانيه اليوم ليبدأ من 140 جنيهًا في المحلات للمستهلك، بعد أن سجّل في بعض المحال نحو 210 جنيهات، قبل عدة أيام بفارق نحو 70 جنيهًا بين أقل وأعلى سعر.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 170 أو 175 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و70 جنيهًا، وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 115-120 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 110- 115 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 78- 91 جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 50-60 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 38 -50 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 65 في المزرعة، و69-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وبالنسبة للفراخ المجمدة البرازيلي، بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

  • سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.
  • سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.
  • سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

جاء سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

  • كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض، خاصة الأحمر، التي تراجعت خلال الأيام الماضية، فقد وصل سعرها كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 97- 98 جنيهًا في المزرعة، و102 و110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصل إلى 90 جنيهًا في المزرعة، وبين 93 -100  جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سعر كرتونة البيض البلدي يبدأ من 107 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 112 - 120 جنيها.

 

 

اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن والبيض اليوم اسعار الدواجن والبيض اليوم السبت اسعار الدواجن والبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

الفنان يوسف منصور: ألقوني في القمامة عند ولادتي| ويكشف مفاجأة عن الراحلة سوزان تميم.. وقصة حبه مع نيللي

مصرع وإصابة 26 شخصا فى حادث بطريق كفر شكر بالقليوبية ..صور

فقأ عينيها والسبب صادم.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث الطريق الرياح التوفيقي بالقليوبية

ترشيحاتنا

بين الرؤية والإنجاز.. الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر "حكاية وطن"| فيديو

صدام ناري بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. الليلة

دعاء بداية الدراسة.. اللهم اجعله عاما مليئا بالنجاح والتوفيق

بعد قليل..الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز

الأمم المتحدة تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

عودة الأوراق الرابحة.. مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع بلقاء أرتا سولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل.. سعر خرافي

انخفاض بدرجات الحرارة| الأرصاد تحذر من سقوط أمطار بتلك المناطق

فنان قدير.. أول ظهور لـ والد ميدو عادل بعد صفعة لقاء سويدان

بالألوان المميزة .. إلهام شاهين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

جمهوره طالبة بتوضيح التفاصيل.. زواج تامر عاشور من المذيعة نانسي نور

لازم يتعلم لهجة بلده.. طلب خاص من أنغام لجمهورها الكويتي بشأن نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ