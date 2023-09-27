شعبة الدواجن تعلن انخفاض الأسعار 20 جنيهًا.. مفاجأة سارة بهذا الموعد

أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أنه لا يوجد أي مشكلات بشأن انتاج الدواجن، موضحًا أن الإنتاج متوفر، وأن الأسعار فقط شهدت تحرك ووصلت لـ 68 جنيها بالمزارع.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن سعر الدواجن في الأسواق بـ 75 جنيه للكيلو، وأن هناك مفاجأة سارة ستحدث في يناير، وهي انخفاض سعر كيلو الدواجن 20 جنيهًا.

وأشار إلي أن هذا الأمر يرجع لـ دخول الكثير من الدواجن الصغيرة "الكتاكيت"، وأن الدورة الخاصة بالدواجن تكون 45 يومًا، فبعد الـ 45 يومًا سيحدث الانخفاضات الكبيرة.

ولفت إلي أن الزيادة في الإنتاج يعني، انخفاض في الأسعار، وأن انخفاض الأسعار سيكون بسبب الوفرة، وليس انخفاض الأعلاف.

وأوضح أنه لا يوجد مشكلة في نقص الدواجن، وأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن.