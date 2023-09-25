69 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 25-9-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 69 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 112 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 84 و 85 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم



سجّل سعر البيض الأبيض ما بين 121 و 126 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 123 و 128 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 128 و 131 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 23.5 و 27.5 جنيه، والكتكوت “ساسو” بين 16.5 و 17.5 جنيه، والكتكوت البلدي الحر بين 10 و 11 جنيها.