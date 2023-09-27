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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط مرتقب في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الفراخ البيضاء الآن

صدى البلد

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 27-9-2023، على ارتفاعات الاسبوع الماضي، حيث زاد سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 10 جنيهات تقريبا مقارنة بأسعار بداية الشعر الجاري.

وأشار عدد من صناع الدواجن إلى أن الدواجن البيضاء تشهد تراجع مرة أخرى خلال الفترة القادمة، بعد بداية دخول المربيين دورات إنتاج جديدة .

 أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 27-9-2023، في المزارع والمحلات التجارية، سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 68 جنيها للكيلو.

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ووصل سعر الدواجن البيضاء إلى المستهلك متراوح بين  76 و78 جنيها للكيلو،

 

وكانت أسعار الدواجن البيضاء انخفضت بشدة خلال الأشهر الماضية، بعد أن وصلت في بداية العام الجاري إلى ٩٠ جنيها للكيلو.

 

سعر الدواجن للمستهلك 

سعر الدواجن اليوم الاربعاء 27-9-2023، ، 68 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 76 و 78 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 27 سبتمبر   2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الأخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن اليوم 

  • سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 68 جنيها  للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو وصل إلى  105 جنيهات للكيلو.
  • واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 110 جنيهات للكيلو.

سعر الدواجن اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  55 و58 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانية اليوم بين 170 و175 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 100 جنيه للكيلو.

أسعار البيض اليوم 

  • أسعار البيض اليوم الاربعاء 27-9-2023، ارتفعت بنحو جنيهًا واحدا، وسجل سعر طبق البيض الأبيض 123 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيها.
  • سجل سعر البيض الأحمر إلى 125 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 132 و135 جنيها.
  • فيما استقرت سعر البيض البلدي إلى 131 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 135 و140 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم 

  • وارتفع سعر الكتكوت الأبيض مسجلا 23 جنيها بعد أن انخفض بنحو 3 جنيهات.
  • سعر الكتكوت الساسو 18.5 جنيه.
  • سعر الكتكوت البلدي 10.25 جنيه.
  • سعر الكتكوت الفيومي 17.5 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم 

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 18 و21.5 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 19.5 ألف جنيه للطن.

تعد صناعة الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التى تسهم بشكل كبير فى توفير مصادر البروتين الحيوانى، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيوانى الأخرى وتتميز لحوم الدواجن بارتفاع قيمتها الغذائية إذ ترتفع بها نسبة البروتين وتنخفض بها نسبة الدهون الضارة عن باقى المصادر الأخرى للحوم.

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