بعيدا عن جشع التجار.. أماكن شراء السكر بأسعار بين 12.5 و20 جنيها

شهدت أسعار السكر في المحالات التجارية ارتفاعات غير مبررة، وتراوح سعر بيع الكيلو في المحالات التجارية بين 33 و35 جنيها للكيلو.

أسعار السكر اليوم في مصر

وهذا ما أكده حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، قائلا:" إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في سعر السكر، حيث قفز سعر الطن من 32 ألفا ليسجل 35 ألف جنيه حاليا، بزيادة حوالي 3 آلاف جنيه مقارنة بمستواه الأسبوع الماضي، فيما يتراوح سعره للمستهلك من 33 إلى 35 جنيها للكيلو.

أسعار السكر في التموين

ورغم ذلك استقرت أسعار السكر التمويني خلال صرف مقررات دعم شهر سبتمبر عند مستوى 12.60 جنيه للكيلو، حيث يحصل كل فرد داخل بطاقة التموين على حصة زجاجة زيت تمويني بسعر 30 جنيها وكيلو سكر بسعر 12.60 جنيه وسلعة إضافية استكمالات لقيمة دعم الفرد 50 جنيها.

كما أن السكر في المعارض يباع بـ 20 جنيها، وفقا لتصريحات، هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية.

وأكد أنه "لا يوجد أي نقص في السكر بالأسواق وهناك يكفي شعب مصر وضيوف شعب مصر".

حظر تصدير السكر

وأضاف المنوفي، أن ارتفاع أسعار السكر غير مبرر، خاصة أن الإنتاج من السكر وفير، ولا يوجد أي نقص في السكر بالسوق، والمخزون الاستراتيجي آمن ويكفي حتى شهر أبريل المقبل، فضلا عن قرار مد حظر تصدير السكر مدة 3 أشهر أخرى، من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وطالب المنوفي، بضرورة كتابة السعر على العبوات، حتى يتوقف التذبذب في سعر سلعة السكر واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم، كما يسهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويحد من الارتفاعات المتتالية للأسعار، حيث إنه لا يمكن بيع السلعة المكتوب عليها سعر، أي المسعرة، إلا بعد نفاد الكميات المكتوب عليها السعر القديم.

وقرر وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.